Impfaktion in Gablitz wird in die Festhalle verlegt

Kommenden Mittwoch, 15. Dezember, findet in Gablitz wieder eine Impfaktion statt. Diese hätte wie üblich in der Gablitzer Glashalle stattfinden sollen. Da die Gemeinde aber mit einem hohen Andrang an Impfwilligen rechnet, wird die Impfaktion nun in die Festhalle verlegt.

„Wir haben die Kapazitäten an die Erfahrungen der bisherigen Impfstraßen in der Region angepasst. Den zu erwartenden Ansturm können wir in der Festhalle besser kanalisieren und die Erfahrung vom letzten Winter zeigt auch, dass das Warten vor der Glashalle, wenn es schneit, nicht sehr angenehm ist“, so Bürgermeister Michael Cech. Drei Ärzte werden kommenden Mittwoch von 13 bis 19 Uhr die Impfungen durchführen. Zudem wird es drei Anmelde-Schalter geben. Die Feuerwehr wird die Gemeinde bei der Verkehrskoordination unterstützen. Geimpft wird mit den Vakzinen von BioNTech/Pfizer und Moderna.