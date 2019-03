NÖN-Leser erinnern sich: Die Polizei ertappte in einer leerstehenden Villa in der Anton Wenzel Prager-Gasse in Purkersdorf ein Einbrecher-Trio (29, 19 und 16) aus Oberösterreich. Diensthund Terry leistete dazu einen wesentlichen Beitrag, denn er spürte die beiden Jugendlichen im Keller auf. Doch nicht nur „Terry“ hat seine Spürnase richtig eingesetzt, auch Hund „Sinuk“ hatte den richtigen Riecher.

Nach dem Bericht meldete sich ein NÖN-Leser freudig zu Wort: „Da kann man wieder sehen, wie gut es ist, einen Hund zu haben“, zeigt sich ein Purkersdorfer stolz auf seinen Vierbeiner, denn „wir wohnen unterhalb der Villa, und Sinuk hat die Einbrecher als erster gehört und Alarm geschlagen.“

Damit leistete er einen wesentlichen Beitag zur Klärung des Falls. Dafür gab es vom Herrl wohl eine Extra-Portion Leckerli und eine Extra-Streicheleinheit.