Mauerbacherin holt sich Weltmeistertitel in Genf

Am letzten Augustwochenende ging ein Traum für Karina Prochaska in Erfüllung. Die professionelle Dressurtrainerin ist bereits seit einigen Jahren nicht nur mit ihren Pferden, sondern auch mit ihren Jack Russell Terriern höchst erfolgreich auf zahlreichen Hundeausstellungen unterwegs.

Mit jedem ihrer Hunde sammelte Prochaska bereits bravouröse Erfolge und holte sich so gut wie jeden Titel, den es zu gewinnen gibt. Doch mit einem Weltmeistertitel bei der vergangenen „World Dog Show“ in Genf, Schweiz, abzuräumen, hatte auch die Mauerbacherin nicht gerechnet. „Ein Traum wird wahr“, freut sich diese zurecht und verkündet stolz: „Wir haben einen Weltmeister.“

Prochaska startete auf der Genfer Hundeshow mit drei Hunden. „Auf die lange Reise machten sich 'Three Crowns Bengt Björnsson' (Benny), 'Gloriette Host Of Angels' (Greta) und 'Pray For Peace Victory Garden' (Resi)“, berichtet sie. Greta und Resi sind Prochaskas eigene Hunde, während der Rüde Benny im Besitz von Felix Burger ist.

Auch die Konkurrenz fiel nicht zu gering aus. Rund 142 Jack Russell Terrier starteten bei der Show. Doch davon ließ sich Prochaska nicht beeindrucken. Als erstes ging sie mit Benny an den Start und konnte in dessen Klasse sogar bis in die finale Runde der letzten fünf Starter kommen.

„Greta hatte leider nicht so viel Glück“, bedauert Prochaska. Doch als es mit Jack Russell Terrier Hündin Resi an den Start ging passierte das Unglaubliche: Die Hündin wurde mit ihrer Performance als „Veteran World Winner“ ausgezeichnet und sichert sich somit den Weltmeistertitel.

„Wir sind einfach nur überglücklich“, freut sich Prochaska.