In der gesamten Region hieß es Zeugnisverteilung für die Schüler. In Purkersdorf lassen sich die Stadt- und Gemeinderäte die Gelegenheit nicht entgehen, den Kindern im Schlosspark und hinter der Kirche schöne Ferien zu wünschen.

Bürgermeister Stefan Steinbichler, Bildungsstadträtin Beatrix Kaukal und Gemeinderat Andreas Kirnberger, um nur einige wenige zu nennen stellen sich bei schweißtreibenden Temperaturen in die Hütterl der Stadtgemeinde und schenken Getränke aus, belegen Brote und preisen das Obst in den Körben an.

Sie hauen sich alle voll ins Zeug, um den Kindern einen würdigen Abschluss des Schuljahres zu ermöglichen. Mittendrin ist nicht nur Organisatorin Monika Traurig, sondern auch Mittelschuldirektorin Margarete Koncki-Polt, die, man mag es kaum glauben, in Pension geht.

