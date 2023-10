Autopräsentation mit Modenschau in Pressbaum

Vollbild

Martina und Thomas Puhm, Gerti und Josef Mann sen., Niko Puhm und Josef Mann jun. (v.l.) letzten Samstag bei der Präsentation des rein elektrischen i5 M60 BMW mit 600 PS. Natalia Espinoza (links) und Michaela Wieser (rechts) erlernten das Perlenfädeln von BMW-Chefin Martina Puhm (Mitte), die es liebt, in ihrer Freizeit Ohrringe zu gestalten. Gabriele Tuma-Kropik (3.v.l.) von der Neulengbacher Boutique Lieblingstyle gestaltete mit ihren Models eine Modeschau. Wladyslaw Szymanski (links außen) betonte, dass er nicht nur BMW- sondern auch ein begeisterter Radfahrer ist. Mit den Gästen Heinz und Eva Dorfinger, Dagmar Zoubek und Rudi Holzinger genoss er einen geselligen Samstag Vormittag. Thomas und Martina Puhm begrüßten um die 200 Gäste zur Präsentation des neuen BMW. Wientalbühnen-Obfrau Beate Strömmer (links außen) war bunter Blickfang im Rahmen der Präsentation der neuen Herbstmode. Ab etwa 100.000 Euro ist man mit dabei, wenn man den neuen, in allen Dimensionen gewachsenen, elektrischen BMW erstehen möchte. Das große Highlight in Pressbaum war Samstag Vormittag die Abdeckung der achten Generation des 5er BMW seit 50 Jahren.

