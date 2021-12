Diskussionen um Stadtpark-Projekt in Pressbaum

Vergangenes Jahr verkündeten ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser und ÖVP-Gemeinderat Nikolaus Niemeczek die Planungen für einen Stadtpark hinter der Hansen-Villa.

Eine Idee, die schon mehrfach angedacht und diskutiert wurde, an einer Umsetzung ist es aber bisher immer gescheitert. Jetzt sollte es aber konkreter werden. In vergangener Gemeinderatssitzung stand bereits die Auftragsvergabe zum Beschluss. Ein Punkt, der für viel Diskussion unter den Mandataren sorgte.

Rahmenprogramm Anzeige Täglich von 10-16 Uhr Schloss Hof im Winter erleben

Das Thema wurde in keinem Ausschuss behandelt und es gab auch keinen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat.“ Alfred gruber SPÖ-Gemeinderat

Grünen-Gemeinderätin Christina Ecker, die das Projekt von Tweraser übernommen hat, präsentierte zunächst den Sachverhalt. Hinter der Hansen-Villa soll ein Stadtpark mit einem Verbindungsweg zur Mittelschule in der Fünkhgasse entstehen. Dafür müssen aber zunächst eine Brücke über den Wienfluss sowie eine Zufahrtsstraße errichtet werden.

Für eine Planung des gesamten Projekts soll das Ingenieurbüro Denk für 23.550 Euro beauftragt werden. Dies wurde laut Ecker in der Stadtratssitzung von 24. November bereits behandelt. Nach einer konkreten Planung soll der Ausbau schließlich in drei Stufen erfolgen. Zunächst muss die Erschließung des Areals erfolgen. Danach wird der Stadtpark gestaltet und bepflanzt. In einem letzten Schritt soll die Errichtung verschiedenster Freizeitangebot in Angriff genommen werden.

„Diese Gemeinderatssitzung ist der Startschuss, das Projekt publik zu machen und der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärt Ecker. In einem weiteren Schritt könne sie sich vorstellen, eine Arbeitsgruppe mit allen Fraktionen zu gründen. Außerdem soll das Thema in den zuständigen Ausschüssen für Bauwesen und Straßenbau diskutiert werden.

Alle Varianten prüfen

Insgesamt soll für das Projekt Stadtpark 420.000 Euro veranschlagt werden, wofür ein Kredit aufgenommen werden soll. Eine Summe, die bei den Mandataren der Opposition für viel Kritik und Aufregung sorgt. „Zu eurem Vorhaben gab es bisher weder eine Projektstudie noch einen Plan. Und da das Prestige-Objekt auch nie in einem Ausschuss war, wurden nicht einmal Details besprochen“, äußert Wolfgang Kalchhauser (WIR!) seine Kritik.

Auch Alfred Gruber (SPÖ) sieht sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Er kritisiert, ebenso wie Kalchhauser, die Vorgangsweise. „Das Thema wurde in keinem Ausschuss behandelt und es gab auch keinen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat für einen etwaigen Stadtpark hinter der Hansen-Villa.“ Gruber stellt den Antrag, das Thema Stadtpark in den zuständigen Bauausschuss zu verweisen und dort zu diskutieren.

Ecker entgegnet im NÖN-Gespräch, „dass in den Ausschüssen sehr wohl darüber gesprochen wurde, es gab allerdings noch keinen Beschluss zu dem Thema.“ Zudem betont sie, dass es hier rein um die Budgetierung des Projekts gehe.

Brosig-Grundstück als möglichen Stadtpark

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass das Brosig-Grundstück als möglichen Stadtpark nicht in Erwägung gezogen wurde. „Das hätte man sich im Vorfeld anschauen sollen, um sich vielleicht Geld zu sparen“, meint WIR!-Gemeinderat Günter Fahrner. Ecker kündigt an, diese Möglichkeit in einem weiteren Schritt prüfen zu lassen.

Grundsätzlich findet das Projekt Stadtpark unter den Mandataren Zustimmung, allerdings sei die Summe von 420.000 Euro einerseits zu hoch, auf der anderen Seite müssen laut Opposition konkrete Ideen her.

Nach langer Diskussion wurde schließlich der Antrag gestellt, das Ingenieurbüro Denk mit der Planung zu beauftragen sowie ein Beratungsgespräch mit Natur im Garten in der Höhe von insgesamt 24.000 Euro zu beschließen. Alles Weitere solle in den Ausschüssen behandelt werden. Der Antrag wurde von den Mandataren angenommen.