Neues Lokal: Green Snack House hat in Tullnerbach eröffnet

„Wir wohnen in der Nähe und uns gefällt die Umgebung, deshalb haben wir uns für diesen Standort entschieden“, berichtet Kinga Jambor. Gemeinsam mit ihrer Mutter Beatrix hat sie Das Green Snack House im Gemeindezentrum in Tullnerbach eröffnet. „Wir haben uns gedacht, so ein Geschäft würde gut in den Ort passen“, erzählt sie. Angeboten werden glutenfreie und zuckerfreie Speisen, aber auch Würstel, Sandwiches und Toast. Das Brot wird selbst gebacken. „Meine Mama verträgt keine Gluten, deshalb sind wir auf die Idee gekommen“, so Jambor. Geöffnet ist seit wenigen Tagen. „Besonders beliebt bei den Gästen sind die selbstgemachten Speisen“, so die Betreiberin.

Angeboten werden salzige und süße Snacks, wie Sandwiches oder Obstsalate. Auch Smoothies, Säfte und Kaffee gibt es im neuen Food Start-up am Hauptplatz. Verwendet werden regionale Zutaten ohne künstliche Zusatzstoffe. Da die Betreiberinnen ungarische Wurzeln haben, gibt es auch Spezialitäten aus Ungarn, wie energetisiertes Wasser, zuckerfreie Kekse oder andere Mini-Mahlzeiten.

Geöffnet ist das Green Snack House von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 13 Uhr.