Bäckerei „Der Mann“ kommt nach Purkersdorf

Ursprünglich wollte die Eigentümerin Lagerräume in den leerstehenden Räumlichkeiten der Volkshilfe sowie der Papierhandlung unterbringen. „Ich bat sie darum, dass sie davon mitten am Hauptplatz bitte absehen sollte“, sagte Bürgermeister Stefan Steinbichler, der daraufhin nach einer Alternative für die leerstehenden Räume suchte, die nun gefunden werden konnte. Ab Herbst wird am Purkersdorfer Hauptplatz die 84. Filiale der Bäckerei „Der Mann“ eröffnen.

Im Innenbereich soll es neben dem Verkaufsbereich und Toiletten rund 40 Sitzplätze geben. Außerdem stehen den Besucherinnen und Besuchern in den warmen Monaten im Außenbereich am Hauptplatz noch einmal etwa 40 Sitzplätze zur Verfügung. Eine Konkurrenz zu den bestehenden Kaffeehäusern sieht Steinbichler nicht. „Ich sehe das eher als Ergänzung. Mit dem Bäcker werden einerseits mehr Leute auf den Hauptplatz gelockt, andererseits sind die Besucherinnen und Besucher von den bestehenden Cafés und 'Der Mann' andere, glaube ich.“

So soll die neue Filiale in Purkersdorf laut Entwurfsplan aussehen. Foto: Wasinger Ladenbau

Abgebaut wird der Gastgarten für Großevents, wie etwa die Open Air-Konzerte, sowie in den kalten Wintermonaten. „Hier wird es Stehtische für die Raucher geben, aber auch ein paar Plätze zum Sitzen“, erklärt Christian Reichinger, Leiter Vertrieb und Marketing bei „Der Mann“. Und auch beim Bauernmarkt, der jeden Freitag stattfindet, wird es Änderungen geben. „Jeden Freitag wird der Springbrunnen abgedreht. Dort werden künftig drei Standln stehen“, erklärt der Stadtchef und bedankt sich im gleichen Atemzug bei Inge Haas und den Standlern für ihre Mithilfe.

Genaue Eröffnung noch unklar

Rund 15 Mitarbeiter wird es in der Filiale geben. „Die meisten sind Teilzeitkräfte, am Wochenende werden wir auf geringfügiger Basis u.a. mit Studenten arbeiten. Zwei bis drei Vollzeitkräfte wird es voraussichtlich geben“, erklärt Reichinger und betont, dass in den Filialen frisch gebacken wird.

Wann genau eröffnet werden kann, ist derzeit noch unklar, da noch einige Umbauarbeiten gemacht werden müssen. „Geplant ist für Oktober, aber die Baubranche ist aktuell eine Wunderkiste“, meint Reichinger, ist aber zuversichtlich, im Herbst auf jeden Fall noch öffnen zu können. Insgesamt investiert „Der Mann“ rund 800.000 Euro in den Standort Purkersdorf.