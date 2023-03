Gablitz: Künstlerinnen präsentierten Werke

Michael Cech zeigte sich beeindruckt von den Werken von Brigitte Schön. Foto: Marktgemeinde Gablitz

Irina Maric mit ihren Bildern. Foto: Marktgemeinde Gablitz

Beatris Green zeigte ihre Werke. Foto: Marktgemeinde Gablitz

Vier Künstlerinnen präsentierten zwei Wochen lang ihre Werke im Gablitzer Kunstkeller. Brigitte Schön, Beatris Green, Barbara Villekulla und Irina Maric zeigten ihre Bilder unterschiedlicher Stilrichtungen. Bürgermeister Michael Cech war beeindruckt: „Es ist immer wieder schön, dass Kunst direkt im Zentrum unserer Gemeinde Platz hat und sich so viele Gablitzerinnen und Gablitzer interessieren. Es ergeben sich immer interessante Gespräche und toll zu sehen, wie viel Kreativität in unserer Gemeinde steckt.“

Der Gablitzer Kunstkeller ist ein Treffpunkt für Künstler und Kunstinteressierte. „Er ist eine kleine Schatzkammer für diejenigen, die ihren Wohnraum schöner gestalten und dafür keine Unsummen ausgeben wollen“, so Cech. Geöffnet ist der Kunstkeller jeden Freitag ab 17 Uhr oder nach Voranmeldung unter 0664/5260899. Organisator und Kunstkeller Josef Vyborny freut sich auch über Fotografen, die ihre Fotos ausstellen. „Fotografie ist meine private Leidenschaft. Hobbyfotografen sind in meinem kleinen, aber feinen Studio herzlich willkommen“, so Vyborny.

