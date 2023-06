Fotoshooting für stimmgewaltigen Pressbaumer Frauenchor

Letzte Woche tummelten sich 16 schwarz gekleidete Frauen im Wiener Museumsquartier. Mittendrin Vereinsmeierei-Chefin Marina Scheutz-Tatic und Vereinsmeierei-Obfrau Ilona Eggl. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen des Vokalensembles Glas trafen sie sich für ein Fotoshooting mit Fotografin und NÖN-Mitarbeiterin Nadja Büchler.

In den letzten Monaten hat der stimmgewaltige Frauenchor Songs für seine erste CD aufgenommen, die jetzt noch gemischt und gemastert werden. Die sehnsuchtsvoll erwartete CD wird am 7. November im Theater am Spittelberg und am 18. November in der vereinsMAYERbühne in Rekawinkel präsentiert.