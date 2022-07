Rudi Dolezal präsentierte Buch über Mercury in Purkersdorf

Werbung

Beim Signieren der Bücher im Nikodemus: Rudi Dolezal. Foto: Birgit Kindler

Kennengelernt hat Filmemacher Rudi Dolezal Freddie Mercury bei einem Interview in München für die ORF-Sendung "Ohne Maulkorb". "Eigentlich war ich gar kein Queen-Fan, meine Band waren eher die Rolling Stones", verriet Dolezal bei der Buchpräsentation zu "My Friend Freddie" im Nikodemus. Das Interview damals wurde legendär und so entstand auch eine jahrelange Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen Dolezal und Mercury, über die der Purkersdorfer Filmemacher in seinem Buch schreibt. "Das Buch ist keine Biografie, sondern meine Geschichte, die ich mit Freddie erlebt habe", sagt Dolezal.

Insgesamt 32 Musikvideos hat der Purkersdorfer für Queen gedreht. Darunter auch "I'm Going Slightly Mad", unter der Regie von Dolezal. "Freddie hat sich vor seinem Tod immer wieder drei Musikvideos angeschaut, neben "Radio Gaga" und "I Want To Break Free" eben auch dieses", weiß der Purkersdorfer. Aber nicht nur über die gemeinsamen Projekte erfahren die Leser, auch über Dinner Partys mit Elton John und Rod Stewart berichtet Dolezal.

"An diesem Abend wurde zum Beispiel darüber geredet, dass Elton John und Rod Stewart gemeinsam mit Mercury als 'Teeth, Nose and Hair' auftreten könnten." Ein Kapitel ist übrigens auch Mercurys Zähnen gewidmet und warum er sich die (vermutlich) nicht richten ließ. Und obwohl man von privaten Erlebnissen erfährt, "über die nicht einmal die Bandmitglieder Brian May oder Roger Taylor Bescheid wissen, weil sie nicht dabei waren", hat Dolezal auch Einiges ausgelassen. "Zum Beispiel geht niemanden etwas an, was sich kurz vor Freddies Tod abgespielt hat", meint der Purkersdorfer.

Durch das Schreiben hat Dolezal den Tod seines Freundes verarbeiten können, denn bis jetzt habe er ihn nur verdrängt. "Ich habe beim Schreiben zwar nicht geweint, dafür aber schon, als ich mir die fertigen Kapitel dann selbst vorgelesen habe", sagt der Purkersdorfer, der sicher ist, dass Freddie Mercury durch Vieles weiterlebt. "Allerdings stelle ich mir schon die Frage, was noch so möglich gewesen wäre, wenn er länger gelebt hätte", gibt Dolezal zu bedenken.

