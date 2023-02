Ärztin aus Leidenschaft nun auch mit Praxis in Pressbaum

In ihrer Ordination am Wiener Schwedenplatz geben sich Künstler renommierter Wiener Institutionen, im Grippewinter 2023 schwerpunktmäßig zu Immunsystem stärkenden Therapien, die Klinke in die Hand. Internationale Patienten aus Europa und Asien kommen für Anti-Aging-Maßnahmen oder minimalinvasive Schönheitsbehandlungen zu ihr.

Ärztin Natalia Maxim und Ehemann Antonios Panagopoulos mit ihren Kindern Valentina und Konstantinos. Foto: privat

Auch Männer in altersbedingten hormonellen Umstellungsprozessen oder Personen, die medizinische Unterstützung auf Basis von Infusionstherapien suchen, finden den Weg zu Natalia Maxim. Die engagierte praktische Ärztin hat mit diesen, teils alternativmedizinischen, Schwerpunktbehandlungen nun eine Zweitpraxis direkt im Ortszentrum von Pressbaum eröffnet.

Maxim wurde in Moldawien in eine renommierte Ärztefamilie geboren. Nach ihrem Onkel ist eine Universitätszahnklinik in der Hauptstadt Chisinau benannt, ihre Mutter war Kinderärztin, der Vater Universitätsprofessor für Mikrobiologie. So war sie unter anderem schon als Kleinkind in Laos, als ihr Vater dort an der Medizinischen Universität unterrichtete.

„Als ich geboren wurde, war mein künftiger Berufsweg wohl schon vorgegeben. Ich bin schon mit zwei Jahren mit dem Stethoskop herumgelaufen“, lacht die sympathische Mittvierzigerin in ihrer kleinen, aber feinen Pressbaumer Ordination. Und ergänzt: „Ich kommuniziere gerne mit meinen Patienten und lerne auch viel von ihnen.“

„Hier fühle ich mich zu Hause“

Nach ihrem Studium gewann sie Anfang der 2000er Jahre zwei Stipendien für Österreich und verliebte sich in unser Land: „Hier fühle ich mich zu Hause, in Moldawien ist es, als wäre ich zu Besuch“, betont sie im Gespräch mit der NÖN. Und weiter: „Österreich ermöglichte mir viel, ich konnte ohne Verbindungen viel erreichen.“

Natalia Maxim hat auch die Ausbildung zur Notärztin und spezialisierte sich in den letzten Jahren auf ästhetische Medizin und minimalinvasive Schönheitstherapien, wie Behandlungen mit Collagen, Botox, Hyaluronsäure oder Fadenlifting. „Man kann heute auch ohne chirurgische Eingriffe viel machen, um an der Hautqualität zu arbeiten und frischer auszusehen. Am besten ist es, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, das ist wie mit der Vorsorge-Untersuchung“, hebt die Ärztin hervor.

Ein weiteres Hauptaufgabengebiet ist die orthomolekulare Stärkung des Immunsystems, etwa bei Erschöpfung, Burn-out oder nach längeren Erkrankungen. Hier werden mit Infusionen Schwermetalle ausgeleitet sowie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente oder Aminosäuren individuell gemischt verabreicht. Auch Anti Aging-Maßnahmen können so von innen unterstützt werden.

Sonntage in der griechischen Community

Aus der Orthopädie oder Sportmedizin sind Plasmatherapien aus Eigenblut bekannt. Bei diesem sogenannten Vampirlifting besteht kein Allergie-Risiko und Maxim wendet es vor allem auch bei Männern an, um Haarausfall zu stoppen und den Haarwuchs neu zu fördern.

„Ich lese sehr viel Fachliteratur, um mich laufend fortzubilden. Mein Beruf ist meine Leidenschaft“, strahlt es überzeugend aus ihren Augen. „Deswegen wollte ich auch unbedingt eine Ordination in meinem Heimatort eröffnen“, erläutert sie dazu. „Unsere Sonntage verbringen wir in der griechischen Community.“

Pressbaum ist seit sieben Jahren der Wohnort der Medizinerin. Mit ihrem griechischen Ehemann Antonios Panagopoulos, den viele von seiner Arbeitsstätte im Café Corso kennen sowie dem 17-jährigen Sohn Konstantinos und der 10-jährigen Tochter Valentina genießt sie hier „die Ruhe, die mir viel Kraft gibt“.

Ihre 25-jährige Tochter Elena machte die engagierte Ärztin vor knapp 4 Monaten zur stolzen Oma. Die russisch-orthodoxe Natalia und der griechisch-orthodoxe Antonios beschlossen, ihre Kinder griechisch-orthodox zu taufen und verbringen viele Sonntage in der griechischen Community in Wien, Sohn Konstantinos auch als Ministrant. Daheim liebt es das Ehepaar, gemeinsam zu kochen, mit Vorliebe griechische, österreichische und italienische Küche. Dankbar ist Natalia Maxim auch ihrer Mutter, die seit der Pensionierung öfter in Österreich ist und sie daheim unterstützt.

