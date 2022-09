Abenteurer Tschellnig berichtet in Gablitz von seinen Reisen

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

„Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Dieses bekannte Zitat des deutschen Dichters Matthias Claudius trifft ganz besonders auf Helmut Tschellnig zu.

Die Reisen des Extremsportlers drehen sich um Bewegung, Anstrengung, Abenteuer und Glücksmomente. In seiner aktuellen Multi-Media-Show berichtet er von seiner Radtour durch Griechenland. In 79 Stunden und 12 Minuten fuhr Tschellnig 1.803 Kilometer durch Griechenland.

Griechische Schafherden und wilde Hunde

In gewohnt unterhaltsamer Weise wird Tschellnig von den Erlebnissen auf seiner Reise erzählen. Da wären zum Beispiel die griechischen Schafherden samt ihren tierischen Beschützern oder die wilden Hunde in den Bergen im Norden des Landes.

Im ersten Teil der Show zeigt Tschellnig eine Zusammenfassung seines Laufes durch die bolivianische Salzwüste „Salar de Uyuni“ im Jahr 2021. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen zu 100 Prozent an das Ausbildungszentrum Dorothea in Gablitz.

„Ich habe mein Leben gelebt und viele Plätze auf der Welt gesehen. Alles, was noch kommt, ist eine Zugabe“, zeigt sich Tschellnig nachdenklich. „Man kann nicht nur nehmen, man muss auch zurückgeben.“ Die Multi-Media-Show findet am 8. September, um 18 Uhr im Pfarrheim Gablitz, Kirchenplatz 2 statt. Karten sind an der Abendkassa oder unter 0664/4069135 erhältlich.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.