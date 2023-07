Schock auf Ibiza: In Reuters Auto wurde eingebrochen

„Es war ein Mega-Schock für uns alle“, sagt Martina Reuter, die derzeit mit ihren beiden Kindern und ihrem Neffen auf Urlaub auf Ibiza ist. Ihr Mietauto wurde aufgebrochen. „Wir haben am Anfang gar nicht gecheckt, was passiert ist. Haben dann aber festgestellt, dass das ganze Auto voller riesiger Fußabdrücke ist und, dass Airpods und Handy-Ladekabel fehlen. Zum Glück hatten wir sonst nichts im Auto“, so die Styleexpertin. Es sei aber einfach ein komisches Gefühl, „wenn man weiß, dass jemand die eigenen Sachen durchwühlt hat“.

Die Purkersdorferin verbringt seit 20 Jahren ihre Urlaube auf Ibiza, so etwas hat sie bisher aber noch nicht erlebt. „Man hört das immer von anderen, aber scheinbar ist man nirgendwo davor sicher“, meint Reuter, die Anzeige bei der Polizei erstattet hat.

Ihren Urlaub will sie sich trotzdem nicht vermiesen lassen. „Wir nutzen die restliche Zeit jetzt noch aus - aber ohne Wertgegenstände. Die lassen wir im Hotel-Safe“, sagt die Purkersdorferin.