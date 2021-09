Das örtliche Entwicklungskonzept präsentiert die Gemeindevertretung am Donnerstag (30. September) ab 18 Uhr der Bevölkerung. Im Wirtschaftspark sind die Bürger gefragt, sinnvolle Ideen für die nächsten zehn bis 15 Jahre einzubringen.

Das Planungsteam setzt sich aus Mandataren der Gemeinderatsfraktionen zusammen. Das sind Bürgermeisterin Claudia Bock und Vizebürgermeister Christian Trojer (beide ÖVP) sowie die Gemeinderäte Michael Schinwald, Roland Frey (beide Grüne), Josef Pranke, Elvis Mustedanagic (beide Aktive) und Siegfried Döring (SPÖ).

Im Ortskern soll auch in Zukunft der Charakter eines Straßendorfes erhalten bleiben. Entlang sechs grundlegender Leitsätze wird sich die Gemeinde Wolfsgraben vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Naturraumerhaltung in den kommenden zehn bis 15 Jahren weiterentwickeln (die NÖN berichteten).

Bessere Mobilität

Sowohl die individuelle wie auch die öffentliche Mobilität soll in der Wienerwaldgemeinde gefördert werden. Das Entwicklungskonzept weist dem motorisierten Individualverkehr eine hohe Bedeutung für die Bewohner zu. Das Auto sei für Pendler in die Nachbargemeinden unverzichtbar. Für den öffentlichen Verkehr soll jedenfalls eine Verbesserung und Attraktivierung kommen. Wie diese umgesetzt werden soll, ist in mehreren Maßnahmen formuliert.

Radweg wird verlängert

Der Radweg wird entlang der Hauptstraße von der Liesinger Straße bis zur Mitterstögerstraße verlängert. „Hier soll es möglichst rasch zu einer Umsetzung kommen“, heißt es im Papier. Die Planungen dazu sind bereits ausgearbeitet.

Im Bereich des Radfahrens setzt das vom Planungsteam ausgearbeitete Konzept vor allem auf den Trend des E-Bikes. Ein Bündel an Maßnahmen soll die Entwicklung und Attraktivierung des Radfahrens sicherstellen.

Ein eigenes Radweginfrastrukturkonzept soll sich mit der Frage der Priorisierung von Radinfrastrukturmaßnahmen auseinandersetzen. „Im Rahmen des Radinfrastrukturkonzeptes soll der Ausbau des Radnetzes entlang der Hauptstraße in Richtung Süden, ins Heimbautal und entlang der Brentenmaisstraße geprüft werden.

In dem erst zur Niederschrift zu bringenden Konzept sollen künftige Fragen der Möglichkeit von Radwegen formuliert werden. Das sind etwa Fragen der Umsetzbarkeit von Radwegen hinsichtlich der Enge von Straßenabschnitten.

Ebenso sollten laut dem Papier Abstellanlagen für Elektrofahrräder angedacht und geplant werden. Zudem sollen ortsinterne Erweiterungen im Radwegnetz geprüft werden – entlang der Brentenmaisstraße, ins Heimbautal und in Richtung Süden. Außerdem wird eine Prüfung der radinfrastrukturellen Vernetzung mit den Nachbargemeinden Pressbaum, Purkersdorf und Laab im Walde durchgeführt.