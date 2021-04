Das Land hat die Organisation und den Betrieb der 20 geplanten Impfzentren um 75 Millionen Euro bereits ausgeschrieben. Damit ist klar, dass die Impfstraßen in der Gablitzer Glashalle und im Turnsaal der Pressbaumer Volksschule fürs Erste aufgelassen werden.

„Am wichtigsten ist, dass die perfekte Organisation der ,Wir 5 im Wienerwald’-Test- wie auch Impfstraße in Gablitz von allen Stellen Beachtung gefunden hat. Sobald es die Verfügbarkeit von Impfstoffen zulässt, sollen erfolgreiche Impfstraßen, wie unsere in Gablitz, wieder berücksichtigt werden“, sagt Michael Cech, ÖVP-Bürgermeister und Obmann der Kleinregion, der in der Vorwoche konstruktive Gespräche, sowohl mit dem Verantwortlichen von Notruf NÖ, als auch mit Mitgliedern der Landesregierung geführt hat.

Kristina Veraszto Wertschätzung sieht anders aus

Pressbaums ÖVP-Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner zweifelt weiterhin daran, dass nur ein Impfzentrum in St. Pölten für Stadt und Bezirk ausreicht. In Pressbaum gebe es jedenfalls alle Ressourcen, um den Impf-Betrieb im Turnsaal der Volksschule wieder aufzunehmen. „Es ist eine politische Entscheidung, die wir zur Kenntnis nehmen. Die Leute verstehen sie aber absolut nicht. Wir wollen die Impfstraße weiterbetreiben und stehen jederzeit bereit.“

„Es ist eine politische Entscheidung, die wir zur Kenntnis nehmen"

Zuletzt befürchtete auch Bezirkshauptmann Josef Kronister auf NÖN-Anfrage, dass ein Impfzentrum nicht ausreiche. „Ein Standort wird zu wenig sein. Wir haben fast 200.000 Einwohner in Stadt und Bezirk. Jugendliche und Geimpfte fallen zwar weg, aber es bleiben trotzdem sehr viele Menschen übrig“, sagte Bezirkshauptmann Kronister.

Die NÖN fragte vergangene Woche auf ihrer Website „Sollen die Impfstraßen in der Region bleiben?“ Die Meinung der Leser war jedenfalls eindeutig: 92 Prozent stimmten mit „Ja“, acht Prozent mit „Nein“. Insgesamt wurden bei der Umfrage 143 Stimmen abgegeben.