Akkordeon-Festival mit drei Bands in Purkersdorf

Das Akkordeon-Festival macht diesmal mit gleich drei Bands an zwei Terminen Station in Purkersdorf. Die Bühne ist auch heuer wieder einziger Austragungsort in Niederösterreich, die übrigen Konzerte im Rahmen des 24. Festivals finden in Wien statt. „Die Bühne hat sich als Location bewährt“, so sich Bühne-Chef Karl Takats, der sich auch freut, dass es diesmal erstmalig zwei Termine gibt. Am Freitag, 10. März, treten „Bratfisch“ auf und am Freitag, 17. März, spielen „Das Kollektiv“ sowie „Duo Paier Valcic“. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Den Konzerten fiebert auch der Bühne-Chef schon entgegen. „Akkordeon war schließlich das erste Instrument, das ich zu spielen gelernt habe. Allerdings war die Lehrerin damals so streng, dass ich dann auf Gitarre umgesattelt bin“, lacht Takats, der sich auf „Akkordeon-Musik der Oberklasse bei uns in der Bühne“ freut.

Duo Paier Valcic Foto: MICHAEL REIDINGER, MICHAEL REIDINGER

Das Kollektiv Foto: Raphael Brunner

