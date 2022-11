Ein Gablitzer Konzert für den Frieden

Am 11. November erwartet die Besucher der Pfarrkirche Gablitz ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen. Das Vokalensemble Ladybirds & Nordbird aus Wien gibt einmal mehr ein Benefizkonzert zugunsten von Menschen, die es ein bisschen schwerer im Leben haben.

Fast kann man schon von einer Art Routine sprechen, denn praktisch jedes Jahr stellen sich die Ensemblemitglieder in den Dienst dieser guten Sache. Alle Spenden kommen „Gablitz hilft“ und der Pfarrcaritas zu Gute, wobei diese direkt in den Ankauf von Lebensmitteln, die jeden Donnerstagnachmittag im Pfarrheim abgeholt werden können und auch im Begegnungscafé Verwendung finden, investiert werden.

Astrid Wessely, Obfau von „Gablitz hilft“, ist dafür sehr dankbar: „Es ist aktuell wirklich notwendig, verstärkt Lebensmittel zuzukaufen. Zwar ist die Nachfrage trotz der gegenwärtigen Krise noch nicht gestiegen, aber man merkt, dass die Menschen weniger spenden. Es ging sehr viel in Richtung Ukraine, und seit dem Sommer bleibt uns daher weniger zu verteilen. Die Verunsicherung der Menschen ist groß.“

Das Besondere an der Aufführung dieses Jahres wird sein, dass die beiden Obfrauen, also Astrid Wessely von „Gablitz hilft“ und Johanna Dörflinger vom Pfarrgemeinderat, die Bühne betreten und erstmals selbst mitsingen werden.

Im Anschluss an die musikalische Darbietung, die den Frieden in der Welt und den sozialen Zusammenhalt stärken soll, laden die Veranstalter zu einem Buffet ins Pfarrheim. Auch der Erlös daraus fließt in den Ankauf von Lebensmitteln, die jeder bekommt, der sie braucht. Unbürokratisch, ohne Anmeldung und gratis.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.