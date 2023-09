Postpartner Pressbaum: Entscheidung soll im Herbst fallen

Die Post-Filiale im Pressbaumer Rathaus wird geschlossen. Ausschlaggebend war die wirtschaftliche Situation. Mit einem Postpartner will man aber trotzdem in der Stadt vertreten sein, ein nahtloser Übergang ist geplant. Wo genau, steht derzeit noch nicht fest. „Wir befinden uns aktuell in finalen Gesprächen bezüglich eines Post-Partners in Pressbaum“, so Post-Pressesprecherin Veronika Rebentisch. Solange der Vertrag aber noch nicht unterzeichnet ist, will man aber keine Auskunft erteilen. „Auch der Zeitrahmen ist von der Vertragsunterzeichnung abhängig“, so Rebentisch, die aber hinzufügt, dass die Umwandlung in den Post-Partner für Herbst dieses Jahres angedacht ist. Die Mitarbeitenden - eine Vollzeit- und eine Teilzeitkraft - sollen weiterhin im Unternehmen beschäftigt bleiben.

Bedeckt hält man sich auch seitens der Stadtgemeinde. „Die nächste Besprechung mit der Post wird Ende September erfolgen“, heißt dazu nur aus dem Rathaus.