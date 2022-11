Drei Platzl fürs Miteinander: Neue Infotafeln an Wanderwegen

Schon das Motto im Tullnerbacher Kreisverkehr am Wienerwaldsee lautet „Zueinander – Miteinander“. Demnach zeigten sich Bürgermeister Johann Novomestsky und Gemeinderätin Elisabeth Barisits sofort bereit, der Initiative von Gemeindebäuerin Erika Berger nachzukommen:

Letzte Woche wurden drei neue Info-Tafeln an Wanderwegen aufgestellt, die an adäquates Verhalten des Miteinanders in der Natur erinnern und zum „Plogging“ animieren. Diese Wortkreation setzt sich aus dem schwedischen „plocka“, das Sammeln bedeutet, und „Jogging“ zusammen und heißt soviel wie „Müllsammeln beim Joggen“.

„Die NÖ-Bäuerinnen haben unter dem Motto ‚Für a guats Miteinand bei uns am Land‘ im gesamten Bundesland bereits mehr als 80 solcher Info-Tafeln errichtet“, berichtet Berger.

Ausschlaggebend war die Stadtflucht vieler Wiener in Corona-Zeiten, die etwa in Futterwiesen rasteten, ihre Hunde frei laufen und koten ließen, sich an Garten- und Feldfrüchten bedienten oder ihren Abfall zurückließen. Dem Appell und den Erläuterungen zu mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander in der Natur folgt auch der Aufruf, zum Joggen ein Sackerl und eventuell Einweghandschuhe mitzubringen.

Die Info-Tafeln sind an der Straßenquerung des Wanderwegs kurz vor dem Irenentaler Wienerwaldhof am Strohzogl zu finden sowie am Beginn und Ende des Karl-Ritter-Weges.

Bürgermeister Johann Novomestsky freut sich „über die rasche Umsetzung dieser engagierten Initiative“. Und Erika Berger, die als Gemeindebäuerin auch für die Ortschaften Pressbaum und Wolfsgraben zuständig ist, hofft nun, dass diese bald dem guten Beispiel Tullnerbachs folgen.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.