Verkehrskonzept für Wienerwaldgymnasium wird derzeit umgesetzt

Im Frühjahr wurde das Wienerwaldgymnasium eröffnet, mittlerweile haben sich Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler gut eingelebt und sind bereits wieder in die wohlverdienten Ferien gestartet. Ruhig ist es aber in der Nähe des Gymnasiums nicht, denn derzeit wird das Verkehrskonzept umgesetzt. Die Arbeiten dafür laufen auf Hochtouren, denn bis zum Schulanfang im September müssen sie abgeschlossen sein.

Zum Konzept informiert Bürgermeister Johann Novomestsky (Liste Novomestsky): „Unten wird eine Umkehre für die Eltern errichtet, die dann gar nicht mehr bis rauf zur Schule fahren. Die Busumkehre, die vor zwei Jahren errichtet wurde, bleibt aufrecht.“ Außerdem wird es einen Haltestellenbereich für drei Gelenkbusse geben und auch eine 30 Meter lange Unterstellmöglichkeit für circa 120 Kinder wird umgesetzt. „Ob diese allerdings bis zum Schulanfang fertig ist, ist noch nicht klar. Es kommt darauf an, wie es mit dem Material bezüglich Dachdeckung aussieht. Zugesichert wurde es uns jedenfalls“, so der Bürgermeister. Außerdem wird an Schultagen von 8 bis 15 Uhr eine Begegnungszone eingerichtet, fügt Grünen-Vizebürgermeister Helmut Elsinger hinzu. „Das heißt, Fußgänger werden bevorzugt und nur Lieferanten und Bedienstete dürfen in Schrittgeschwindigkeit rauffahren“, erklärt Elsinger.

Die Kosten für den Umbau liegen bei circa 250.000 Euro. „Damit fließt das heurige Budget für Straßen- und Brückenbau fast zur Gänze in dieses Projekt. Dafür machen wir heuer keine weiteren großen Straßensanierungsarbeiten“, berichtet Novomestsky. Lediglich die Ausbesserungsarbeiten, die jährlich vor dem Winter gemacht werden, werden umgesetzt. 30. bis 40.000 Euro werden dafür aufgewendet.