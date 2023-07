WiWaHo: Premiere für Kultur-Festival am Wienerwaldhof

Eine besondere Veranstaltung geht am Samstag, 15. Juli und am Sonntag, 16. Juli im Irenental über die Bühne. Am Gelände beim Wienerwaldhof in der Erlschachenstrasse 2 (nicht zu Verwechseln mit dem gleichnamigen Gasthaus) findet ein Kulturfestival im Rahmen des NÖ Kultursommers statt. An zwei Tagen wird es neben Konzerten auch Tanz sowie eine Podiumsdiskussion geboten. Die Idee zu diesem Festival hatte Initiator Markus P. Swittalek schon vor einigen Jahren. „Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten, war es naheliegend, dort eine Veranstaltung zu organisieren“, so Swittalek. Die Location - der alte Wienerwaldhof - ist sein Elternhaus. Bekannte Schauspieler und Künstler, wie Maxi Böhm, gingen dort ein und aus.

Da Corona dazwischen kam, konnte erst heuer dieses „regionale Festival mit überregionalem Anspruch“ organisiert werden. „Seit Jänner arbeiten wir mit neuem Team und voller Kraft daran“, zeigt sich Swittalek enthusiastisch. Circa zwölf Künstlerinnen aus der Region, die international tätig sind, werden auftreten, hinzu kommen zwei weitere, die aus anderen Ländern anreisen.

Ausgelegt ist das Festivalgelände für 300 bis 500 Gäste. Für die kulinarische Verpflegung wird mit Produkten aus der Region gesorgt. Parkplätze sind vorhanden, auch eine öffentliche Anreise, beispielsweise von Hütteldorf mit der Schnellbahn ist möglich.

Im Mittelpunkt des Festivals wird heuer „Paul“ stehen. Paul ist ein Flügel aus dem Jahr 1926, der aus dem Nachlass von Paul Badura-Skoda stammt. Am Samstag, 15. Juli steht am Beginn zwar eine Podiumsdiskussion zur Kultur-Politik-Sommerfrische im Wienerwald mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl, der Komponistin Saskia Bladt und der Medizinhistorikerin Sonia Horn auf dem Programm. Daran schließen sich aber schon drei Programmpunkte mit Flügel an: eine Performance mit der Tänzerin Eva-Maria Kraft und Rupert Huber am Flügel, ein romantisches Nachtkonzert mit dem Pianisten Jens Fuhr im Mondenschein und Live-Projektionen der Bildenden Künstlerin Sophie von Arnim. Am Sonntag, 16. Juli rundet ein Musikpicknick diese kleine erste Ausgabe von WiWaHo ab: Hartmut Keil und Gäste (Musikerinnen und Musiker aus Niederösterreich und Wien) musizieren.

Das detaillierte Programm findet sich auf www.wiwaho.eu. Ein Festivalpass kostet 50 Euro, es besteht aber auch die Möglichkeit, Tickets für die jeweiligen Tage zu kaufen.

Für das kommende Jahr hat Swittalek übrigens Großes vor, da soll das Festival nämlich zehn Tage dauern.