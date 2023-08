Rotes Kreuz Purkersdorf-Gablitz sucht Verstärkung für Jugendbetreuung

Am Freitag, 11. August findet von 18 bis 20 Uhr ein Infoabend in der Rot-Kreuz-Bezirksstelle in Purkersdorf statt. Die Jugendrotkreuz-Gruppe sucht nämlich Verstärkung in der ehrenamtlichen Jugendbetreuung. Aufgaben sind die Betreuung der Jugendrotkreuz-Gruppe während der Gruppenstunden freitags von 18 bis 20 Uhr sowie die organisatorische Unterstützung. Voraussetzungen sind das Interesse an der Arbeit mit Jugendlichen sowie regelmäßige Verfügbarkeit.

Eine Anmeldung zum Infoabend ist per Mail unter Martin.Schmutzer@n.roteskreuz.at erforderlich.