Grünen-Ziel: Erhaltung der Grünfläche beim Sanatorium Purkersdorf

„Wir haben eine Vision: Nämlich die Erhaltung der Grünflächen beim Sanatorium Purkersdorf“, eröffnet Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) die Infoveranstaltung im Purkersdorfer Stadtsaal. Mit dabei waren neben der Raumplanerin außerdem Christian Matzka, Historiker und Leiter des Purkersdorfer Stadtmuseums, Caroline Jäger-Klein, Professorin für Architekturgeschichte, Maria Auböck, Landschaftsarchitektin und Präsidentin der Zentralvereinigung der Architekt*innen für Wien, NÖ und Burgenland, sowie Markus Landerer, Obmann der Initiative Denkmalschutz.

Kellner erläuterte zunächst die aktuelle Situation. In den 1990er Jahren wurde das Sanatorium Purkersdorf, nachdem es nach und verfallen ist, saniert. Finanziell möglich wurde das aus einer Verbauung großer Teile des Grundstücks mit Wohnbauten. Ein Teil in unmittelbarer Nähe der Wiener Straße ist noch unverbaut, dieses soll nun nach Plänen des Grundstück-Eigentümers aber verbaut werden. Aktuell herrscht dort die Widmung Bauland-Sondergebiet-Pflegeheim Seniorenbetreuung, es soll aber in Bauland Wohnen umgewidmet werden. Viele Diskussionen dazu, auch im Gemeinderat, hat es bereits gegeben. In vergangener Sitzung sprach sich auch die ÖVP-Fraktion dagegen aus, weshalb eine Umwidmung nicht die nötige Mehrheit fand. Jedoch wurde die Prüfung einer Bausperre beschlossen (die NÖN berichtete).

Matzka wies in seinen Ausführungen auf die historische Bedeutung des Sanatoriums hin. Er mahnte zudem eindringlich, die Geschichte des Sanatoriums nicht zu vergessen und sie in der historischen Verantwortung zu würdigen. Auch Caroline Jäger-Klein verwies auf die bedeutende Geschichte des Gebäudes. Sie schlug schlussendlich vor, statt einer Verbauung des Geländes eine Aufnahme in die Liste des UNESCO-Welterbes anzustreben.

Sonja Wunderli, Herbert Keindl, Caroline Jäger-Klein, Susanne Klinser, Stadträtin Sabina Kellner, Gottfried Hufnagel, Maria Auböck, Markus Landerer, Christian Matzka und Marga Schmidl (v. l.) bei der Infoveranstaltung im Stadtsaal. Foto: privat

Maria Auböck und Markus Landerer wiesen beide auf die immense Bedeutung von Grünflächen im städtischen Raum hin. Die Landschaftsarchitektin betonte zudem, dass der Gesamteindruck des Sanatoriums - eines der wenigen noch bestehenden Gebäude im Jugendstil - nur mit genügend Freiraum bestehen bleibt. Landerer schließt hier an und meint, dass historische Parkanlagen sowie ein Umgebungsschutz bei Gebäuden im Denkmalschutzgesetz leider zu wenig verankert sind. „Dies wäre im Falle vom Hoffmannpark aber unbedingt nötig“, ist sich der Obmann der Initiative Denkmalschutz sicher.

Auch im Anschluss bei der Diskussion wurde deutlich, dass hier viel Gesprächsbedarf besteht und es der Bevölkerung ein Anliegen ist, die Sicht auf das Sanatorium Hoffmannpark weiterhin zu gewährleisten.

Gegenüber der NÖN betont Bürgermeister Stefan Steinbichler, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, dass er gemeinsam mit der SPÖ-Fraktion versucht, das bestmögliche für Purkersdorf herauszuholen. Er verweist allerdings auch darauf, dass es sich bei dem Grundstück um Privatbesitz handelt und eine Widmung für Bauland bereits seit vielen Jahren bestehe. „Wir müssen hier eine gemeinsame Lösung mit dem Grundstücksbesitzer finden. Wir werden uns natürlich bemühen, dass das Grundstück nicht verbaut wird. Aber ich denke, dass das nicht realistisch sein wird“, meint der Stadtchef.

