Purkersdorf sagt Neophyten den Kampf an

Seit Jahren sind die Neophyten bereits ein Problem. Stadtrat Josef Baum (Liste Baum) machte bereits mehrmals auf die Problematik aufmerksam. Vor einem Jahr startete er mit Agnes Naderer eine Aktion, um etwa das Drüsige Springkraut aus dem Deutschwaldbach zu entfernen (die NÖN berichtete). Doch diese importierte Pflanze, der hierzulande die natürlichen Feinde fehlen und deshalb die heimische biologische Vielfalt bedroht, breitet sich nach wie vor entlang von Flüssen aus. In Purkersdorf ist neben dem Drüsigen Springkraut vor allem der Japanische Staudenknöterich entlang von Bächen, Wegen und Forststraßen zu finden.

In jüngster Gemeinderatssitzung machte auch Stadträtin Sabina Kellner (Grüne) in ihrem Bericht auf die Problematik aufmerksam. „Die Neophytenbekämpfung durch das Team vom Bauhof erfolgt drei bis fünfmal im Jahr, ein Bauhofmitarbeiter hat auch eine entsprechende Ausbildung absolviert“, informiert Kellner. Ein Problem sei zudem die illegale Ablagerung von Grünschnitt, der oft Samen von Neophyten enthält und die Ausbreitung dieser begünstigt.

Josef Baum betont im Zuge dessen, dass der Umgang mit Neophyten noch nicht optimal sei und hier noch einiges zu machen ist. „Wir sollten noch vor der Blüte eine gemeinsame Infoveranstaltung mit Land NÖ und dem Biosphärenpark Wienerwald anbieten, um die Menschen bestmöglich darüber zu informieren“, betonte Baum in der Sitzung.

Gesagt, getan. Die Stadtgemeinde Purkersdorf lädt am Mittwoch, 10. Mai, um 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Biosphärenpark zu einer Infoveranstaltung in den Purkersdorfer Stadtsaal. Stadtrat Josef Baum, Johanna Scheiblhofer vom Biosphärenpark Wienerwald, Gernot Waiss von den Bundesforsten und Biosphärenpark-Botschafterin Maria Parzer werden im Rahmen der Veranstaltung über Neophyten informieren. „Wenn wir jetzt Maßnahmen treffen, können wir extreme Zustände vermeiden, wie sie in anderen Gemeinden schon bestehen, etwa an der Großen Tulln oder an der Schwechat“, erklärt Baum.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.