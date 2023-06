Beten und Gehen für den Frieden in Pressbaum

Im Februar 2022 hat der Ukraine-Krieg begonnen und seit damals werden auch die sogenannten „Friedensgeh-bete“ einmal im Monat von Christine Heuböck veranstaltet. „Als der Krieg ausbrach, suchte ich nach Möglichkeiten, eine Friedenswallfahrt zu gestalten“, erzählt die Pressbaumerin. Um eine möglichst niedrige Schwelle für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu setzen, hat sie sich nicht einmalig eine lange Strecke überlegt, „sondern ich wollte regelmäßig etwas anbieten“.

Mit ihren „Friedensgeh-beten“ will Heuböck ein Zeichen für den Frieden setzen. „Sei es im Großen, im Kleinen oder in den Menschen selbst“. Gehen oder Radfahren und Beten sei im Christentum seit Jahrhunderten in Form von Wallfahren oder Pilgern verknüpft. „Ich vertraue darauf, dass Beten wirkt, auch wenn man nicht immer sieht wie“, sagt Heuböck, die seit Jahrzehnten auch selbst immer wieder Pilgerreisen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unternommen hat. Sogar eine Ausbildung zur Pilgerbegleitung hat sich absolviert.

Zu Beginn der „Friedensgeh-bete“ waren immer zwei bis drei Teilnehmer mit dabei, zuletzt waren es meistens sechs Personen. „Die Rekordzahl lag bei zwölf Leuten, als Diakon Aumann in der Fastenzeit das 'Friedensgeh-bet' mit einem Kreuzweg rund um den Wienerwaldsee kombinierte“, sagt Heuböck und fügt hinzu, dass manche gerne öfter kommen würden, es der Terminkalender aber nicht erlauben würde. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fühlen sich sehr angesprochen, auch die Kombination von Gehen, Nachdenken, Texte besprechen und Gedanken austauschen, gefällt ihnen gut.“

Während es im Herbst und Winter meist um den Wienerwaldsee ging - da dieser Weg immer gangbar und beleuchtet ist - sucht Heuböck im Moment Marterl, Wegkreuze oder andere medidative Orte, „auch eigene Impulse setzen“. Beenden will Heuböck ihre Initiative jedenfalls nicht. „Es gibt zu viele Kriegsschauplätze und Orte, wo Menschen nicht in Frieden und Freiheit leben können“, meint die Pressbaumerin, die auch eine Co-Organisatorin sucht.

Das nächste Friedensgeh-bet findet am Samstag, 24. Juni, statt. Diesmal wird übrigens nicht am frühen Abend sondern in der Früh gewandert. Die Route wird zu einem Wegkreuz am Hagen führen, es soll auch einen speziellen Ort geben, wo Pressbaumerinnen Kerzen für die Rückkehr ihrer Söhne und Männer aus Kriegen angezündet haben. Treffpunkt ist um 7 Uhr beim Parkplatz hinter der Eisenbahnunterführung auf der B 44 Richtung Rekawinkel.