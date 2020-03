Mehrmals im Jahr veranstaltet das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz Aktivitäten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Da dürfen die Grundlagen der Ersten Hilfe auch nicht fehlen. Darauf legen die Betreuer jedes Jahr einen Schwerpunkt. Alljährlich werden die grundlegenden Schritte und Maßnahmen wiederholt und so gefestigt.

In der letzten Einheit wurde schließlich praktisch erprobt, was es heißt, Erste Hilfe zu leisten. Dabei boten sich den jungen Ersthelfern zwei parallele Szenarien. Einerseits mussten sie eine Schnittverletzung und ein gebrochenes Bein versorgen, die sich der „Verletzte“ im Zuge eines Sturzes zugezogen hatte. Andererseits galt es, eine blutende Wunde am Kopf so rasch wie möglich zu verbinden und die Blutung korrekt zu stillen.

Oberste Priorität hatte aber das Absetzen des Notrufs, um die Rettungskette aufrecht zu erhalten. Ein Abtransport der verletzten Personen war außerdem unumgänglich.

Von der Erstversorgung bis hin zum Eintreffen der Sanitäter funktionierte alles sehr gut. Jedes Kind fand seinen persönlichen Zugang, um zu helfen.

Den krönenden Abschluss bildete schließlich eine Fahrt im Rettungswagen durch den Ort.