Keine Veranstaltungen heißt auch keine Plakate – über 200 Plakatflächen sind also derzeit in der Stadtgemeinde Purkersdorf frei. Die Stadtgemeinde Purkersdorf hat sich daher etwas einfallen lassen. Wenngleich große Museen wieder öffnen, so sind für viele kleinere Kulturräume die aktuellen Hygienebestimmungen kaum umsetzbar. Um Künstler aus der Umgebung dennoch einen Raum zu bieten, auf sich und ihre Lage aufmerksam zu machen, hat die Stadt nun beschlossen, die Flächen zu Verfügung zu stellen.

Die Mitglieder der „Künstlerei“ waren sofort Feuer und Flamme für die Idee und haben bereits erste Werke fertiggestellt. Die „Künstlerei“, ein Kulturraum, der von der Stadtgemeinde zu Verfügung gestellt und von Verein ArtPlus betrieben wird, befindet sich gerade in der Fertigstellung. „Wir sind mit unseren Umbauarbeiten bald fertig und freuen uns, mit dieser Aktion vor der Eröffnung auf uns aufmerksam zu machen“, sagt Obfrau Hanna Knie.

Auch die Stadtgalerie hat zugesagt, die Aktion zu unterstützen. Vizebürgermeister Andreas Kirnberger freut sich, dass die Kreativen der Region mitmachen wollen: „Die Stadt wird dadurch bunter, und wir setzen ein Zeichen, dass die Kultur in Purkersdorf auch in schlechten Zeiten einen hohen Stellenwert hat.“ Ab nächster Woche werden die ersten Werke auf den Plakatflächen zu sehen sein. Wie lange die Freiluftausstellung dauern wird, hängt davon ab, wann wieder Veranstaltungen zu bewerben sein werden.