Faires Miteinander im Wienerwald

Gemeinsam mit der Mama am Muttertag im Wald spazieren - ein kostengünstige Geschenk, das bei schönem Wetter bestimmt Freude bereitet. Allerdings ist es gleichzeitig auch wichtig, gewisse Regeln dabei zu befolgen. Die Österreichischen Bundesforste rufen deshalb im Zuge der Kampagne „#waldfairliebt“ die Waldbesucherinnen und -besucher dazu auf, ihre Beziehung zum Wald und den damit verbundenen Regeln im Zuge eines interaktiven Quiz zu testen. Gleichzeitig werden entlang der Wanderwege Schilder mit den Fairplay-Regeln zu finden sein.

Gemeinsam mit der Gemeinde Gablitz wird jetzt wieder auf einen achtsamen Umgang in und mit der Natur hingewiesen. „Wir freuen uns, dass #waldfairliebt immer stärker in Gablitz ankommt. Gemeinsam mit den Bundesforsten treten wir damit für ein faires Miteinander im Wald ein und appellieren an alle Waldbesucherinnen und -besucher, nicht nur beim Muttertagsausflug in unserer schönen Region rücksichtsvoll mit der Natur umzugehen“, so Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz.

Mehr Tafeln rund um Gablitz

„Gerade im Wienerwald als stark frequentiertes Naherholungsgebiet ist es zum Schutz aller essenziell, sich an die Spielregeln zu halten“, so Gerald Oitzinger, Leiter des ÖBf-Forstbetriebs Wienerwald. Aus diesem Grund wurden mehr Tafeln im Wienerwald rund um Gablitz aufgestellt.

Bereits seit Frühlingsanfang machen die Österreichischen Bundesforste mit ihrer #waldfairliebt-Kampagne auf den achtsamen Umgang in und mit der Natur aufmerksam. Um auch während der Wanderung sein Wissen erweitern zu können, sind an den Tafeln QR-Codes hinterlegt, die zum interaktiven Online-Quiz führen. Aber auch auf der Homepage www.waldfairliebt.at können jederzeit Interessierte ihr Wissen testen.

Immer wieder findet man im Wald solche Schilder, die auf die Fairplay-Regeln im Wald hinweisen. Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz, und Gerald Oitzinger, Leiter des ÖBf-Forstbetriebs Wienerwald, machten sich bereits ein Bild davon. Foto: ÖBf/Lichtpunkt Fotografie, Lichtpunkt Fotografie Katharina

