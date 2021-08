„Was die Randsportarten leisten, sieht man erst bei den Olympischen Spielen“, stellt die ESV-Stocksportlerin Karin Schwarz bedauernd fest. „Erst dann wird darüber ausführlich berichtet.“

Mit dem Österreichischen Nationalteam hat Schwarz zahlreiche internationale Erfolge im Eisstocksport gefeiert, die EMGoldene im Mannschaftsbewerb für Österreich war ihr größter Erfolg. Und für sie könnte 2026 in Turin der Olympiatraum nun auch in Erfüllung gehen, denn dann wird es erstmals auch Eisstockbewerbe im Programm geben. Das IOC (Internationale Olympische Comitee) anerkannte gleich zu Beginn der Spiele in Tokio den IFI (International Federation Icestock) gemeinsam mit weiteren fünf Verbänden als olympisch an. „Ein Traum wird wahr“, freut sich auch die Innermanzinger Weltmeisterin im Damen-Teambewerb. Schwarz wird daher auf jeden Fall ihre Karriere bis 2026 fortsetzen.

Welche von den zwölf Disziplinen ins olympische Programm aufgenommen wird, steht erst 2022 fest. Schwarz hofft natürlich auf den Zielbewerb, aber auch bei den Weitenjägern hat Niederösterreich absolute Spitzenathleten. Aber Schwarz weiß: „Es zählt nur Gold!“ Denn 90 Prozent der Goldmedaillen bei Teambewerben gingen bei Welt- und Europameisterschaften an Österreich oder Deutschland! „Für einen Österreicher wird es mit Sicherheit schwieriger, sich für Olympia zu qualifizieren, als dann dort eine Medaille zu holen!“

Doch klar ist, dass große Nationen nun auch in den Stockport einsteigen und rasch nachziehen werden. „Wir dürfen nicht stehenbleiben“, warnt Schwarz. Ein erster Schritt wären professionelle Trainer. Optimal wäre auch ein eigenes Bundesleistungszentrum für den Nachwuchs. Immerhin ist Stocksport mit über 114.000 Mitgliedern der viertgrößte Sportverband in Österreich.