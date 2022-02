Bike-Box: Junger Purkersdorfer kreierte Tresor fürs Rad

Wie einen überdimensionalen Spind fürs Fahrrad kann man sich die Bike-Box vorstellen, erklärt der Purkersdorfer Ben Müller-Niklas, der gemeinsam mit drei Partnern die Idee hatte.

„Das Rad wird wie in einem Parkhaus abgestellt und auch abgerechnet wird nach Stunden.“

„Wir sind selbst sehr ambitionierte Radfahrer, nutzen das Rad aber eher nur zum Sport und nicht, um alltägliche Wege zurückzulegen, zum Beispiel, um in die Arbeit oder in die Stadt zu fahren“, sagt Müller-Niklas. Die Bike Box soll das ändern und das Rad vor Diebstahl, Vandalismus und Witterung schützen.

Mit einer App lässt sich die Box öffnen, mit einem QR-Code kann man sie buchen. „Das Rad wird wie in einem Parkhaus abgestellt und auch abgerechnet wird nach Stunden“, erklärt der junge Purkersdorfer.

Vor einem Jahr hat der 20-Jährige mit seinen Partnern begonnen, die Hardware zu entwickeln. „Das Rad hängt vertikal in der Box und lässt sich ohne großen Kraftaufwand verstauen“, berichtet der er. Eine Box wiegt 250 Kilo und kann entweder im Boden verankert werden oder steht selbst auf Füßen.

Box kostet 2.500 Euro

„Insgesamt acht Monate wurde an der App gearbeitet, den Großteil hat unser technischer Leiter Moritz Wallner übernommen“, berichtet Müller-Niklas. Der Kostenpunkt einer Box liegt bei insgesamt 2.500 Euro. Je nach Anzahl variiert der Preis.

Die „Rad-Spinde“ sollen an verschiedenen Plätzen aufgestellt werden. Fixe Standorte gibt es derzeit aber noch keine. „Die Gespräche mit der Stadtgemeinde Purkersdorf sowie Vertretern der Kleinregion von ‚Wir 5 im Wienerwald‘ sind im Laufen“, sagt der Purkersdorfer.

Auch die ÖBB will man als potenziellen Partner gewinnen, so könnte das Produkt bei Bahnhöfen zum Einsatz kommen. Für heuer haben sich die jungen Unternehmer das Ziel gesetzt, mindestens 20 Boxen aufzustellen. „Wir gehen aber davon aus, dass wir dieses Ziel schnell erreichen werden“, blickt Müller-Niklas positiv in die Zukunft.

Das junge Unternehmen hat seinen Sitz in der Marterbauerstraße in Purkersdorf und heißt mit vollem Namen „Juhuu Bike Box“. „Diese unkonventionelle Kreation sollen sich die Leute merken und wir wollen damit auch positive Emotionen hervorrufen. Gleichzeitig soll man wissen, was die Firma macht“, meint der Purkersdorfer abschließend.

