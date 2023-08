Forstinger in Purkersdorf bleibt bestehen

Der Autozubehör-Händler ist bereits zum dritten Mal in die Insolvenz geschlittert. 14 Forstinger-Filialen müssen österreichweit schließen. Die gute Nachricht: Die Filiale in der Linzer Straße in Purkersdorf ist (derzeit) nicht darunter. „Die Lage hat sich bewährt und die fünf dort beschäftigten Mitarbeiter sind sehr motiviert“, so Sprecher Thomas Huemer, über die seit 2004 bestehende Filiale. Die finale Entscheidung erfolgt allerdings erst Ende September, da wird über den Sanierungsplan abgestimmt.

Anfang Juli wurde über das Vermögen der Forstinger Österreich GmbH ein Sanierungsverfahren eröffnet. Bis zur ersten Gerichtstagsatzung haben 236 Gläubiger und 522 Dienstnehmer Forderungen in Höhe von 21,2 Millionen Euro angemeldet, anerkannt wurden davon nur 14,5 Millionen Euro. „Der bestrittene Teil von 6,7 Millionen Euro wurde teilweise aufgrund der knappen Anmeldungsfrist bis zum 14. August nur formal bestritten. Mit weiteren Anerkennungen ist daher noch zu rechnen“, informiert Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform.

Im Zuge der Sanierungsbemühungen wird das Filialnetz um 14 Standorte reduziert. Von der Schließung betroffene Filialen sind Hagenbrunn, Imst, Murau, Pinkafeld, Ried/Innkreis, St. Johann/Tirol, Traisen, Traiskirchen, Vomp, Waidhofen/Thaya, Zistersdorf, Knittelfeld, Hartberg sowie Neulengbach. Zirka 60 Dienstnehmer sind von den Schließungen betroffen, soweit möglich sollen diese in anderen Filialen eingesetzt werden. Kündigungen lassen sich aber nicht gänzlich vermeiden, 23 Dienstnehmer werden das Unternehmen verlassen.

Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 90 Millionen Euro. Derzeit hat die Kette noch mehr als 600 Beschäftigte. Drastisch veränderte Rahmenbedingungen aufgrund von Corona-Pandemie, Inflation und Kaufkraftverlust bei den Kunden hätten zur Insolvenz geführt, hieß es damals. Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 90 Millionen Euro. Derzeit hat die Kette noch mehr als 600 Beschäftigte.

Die Abstimmung über den Sanierungsplan erfolgt am 26. September. Eine deutliche Verbesserung der angebotenen gesetzlichen Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren verlangt Insolvenzexperte Mazal, „insbesondere da es sich bereits um die dritte Insolvenz nach 2001 und 2018 handelt“. Die Eigentümer des seit 1962 bestehenden Anbieters von Autozubehör wechselten mehrfach.