Purkersdorf investiert in Kindergärten

Rund 90 Kinder haben vor wenigen Wochen mit dem Kindergarten begonnen. Damit sich auch die Räumlichkeiten der Kindergärten von ihrer besten Seite zeigen, hat die WIPUR (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH) im Sommer Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Im Kindergarten II in der Bad-Säckingen-Straße 7 wurden in zwei Gruppen Akustik-Decken zwischen dem Holzpfosten-Tragsystem an der Decke eingezogen. Außerdem wurden hier die alten Beleuchtungskörper entfernt und durch LED-Spots getauscht.

Im Kindergarten I in der Wintergasse fanden in den Ferien zwar keine Arbeiten statt, auf dem Dach ist aber demnächst eine PV-Anlage geplant. Derzeit läuft hierfür die Ausschreibung.

Ebenso keine Instandhaltungsarbeiten gab es im Kindergarten III in der Franz-Ruhm-Gasse am Speichberg. Hier ist eine vollständige Erneuerung des Gartenzauns und des Zugangsstores geplant. Die Arbeiten werden im laufenden Betrieb ab Ende September/ Anfang Oktober stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf rund 30.000 Euro.

„Ein neues Kindergartenjahr geht los und für viele Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich danke allen Pädagoginnen und allen Betreuerinnen für ihren einfühlsamen Umgang mit den Kindern und wünsche allen Familien ein gutes Kindergartenjahr“, freut sich auch Vizebürgermeister Albrecht Oppitz, dass nun alle Kinder gut ins neue Schuljahr starten können.