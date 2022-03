BG/BRG Purkersdorf als "Best Practice Beispiel"

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Als Best Practice-Beispiel präsentiert sich aktuell das BG/BRG Purkersdorf hinsichtlich der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. 16 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen derzeit das Gymnasium, es werden aber laufend mehr. „Wir haben in allen Klassen, von der 1. bis zur 7., Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine untergebracht. Das Ziel hier ist in erster Linie die Integration. Sie werden von ihren Mitschülern aber bestens aufgenommen“, erklärt Direktorin Irene Ille. Das bestätigen auch zwei Schüler. Die Verständigung erfolgt hier großteils auf Englisch, „das funktioniert gut.“

Aktuell unterstützen zwei Ukrainerinnen, die selbst aus ihrer Heimat flüchten mussten, Lehrer und Schüler. Lena Kutsyk und Iryna Skevchenko waren in der Ukraine als Professorinnen tätig. Kutsyk war bereits in Kiew auf einem Gymnasium Deutschlehrerin und unterstützt beim Übersetzen und dabei, den Kindern Deutsch beizubringen.

Mit gutem Beispiel voran

Skevchenko unterrichtete zuletzt in einer Schule in Kiew Englisch, Ukrainisch und Russisch. „Ich bin sehr froh, dass ich hier mit meinem Kind so gut aufgenommen wurde. Natürlich helfe ich, wo ich kann“, schildert Kutsyk. Konkret lernen die beiden am Nachmittag mit den Schülern nicht nur Deutsch, sondern auch Ukrainisch weiter und versuchen, Wissensinhalte zu vermitteln.

Auch psychologische Hilfe wird den Kindern und Jugendlichen angeboten, Ille betont aber, dass in erster Linie die Einbindung in die Gemeinschaft sehr wichtig ist.

Um sich ein Bild davon zu machen, besuchten Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras die Schule. „Die AHS in Purkersdorf ist ein gelebtes Beispiel von einer gelungenen Integration von Flüchtlingskindern in unseren Schulen. Dieses Beispiel kann Vorbild für viele andere Schulen in Niederösterreich sein“, so Teschl-Hofmeister.

Heuras lädt außerdem ukrainische Frauen mit pädagogischem Hintergrund ein, sich bei der Gemeinde oder der Bildungsdirektion zu melden, „wenn Sie in einer Bildungseinrichtung mit Flüchtlingskindern unterstützen wollen.“

