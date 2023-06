Gablitz setzt Zeichen für Bewusstseinsbildung und gegen Ausgrenzung

„LGBT-Pride, auch Gay-Pride oder einfach nur Pride ist ein englischer Begriff, der aus der amerikanischen Lesben- und Schwulenbewegung stammt und international übernommen wurde. Er beschreibt den selbstachtenden und damit stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität.“ So erklärt Wikipedia einen Begriff, mit dem noch vor wenigen Jahrzehnten kaum jemand etwas anzufangen gewusst hätte. Spätestens mit Beginn der Pride-Parade oder auch Regenbogenparade in Wien im Jahre 1996 fand dieser jedoch rasch Aufnahme in den allgemeinen Sprachgebrauch. Nach und nach folgt auch ein Bewusstseinswandel.

In Gablitz wurde die Regenbogenfahne Anfang Juni auf Antrag der geschäftsführenden Gemeinderätin Miriam Üblacker zum insgesamt vierten Mal gehisst: „Damit wollen wir ein Zeichen für Akzeptanz setzen und zeigen, dass wir gegen jede Form von Diskriminierung in unserer Gemeinde auftreten.“ Nach einem Konsens im Gemeinderat fiel die Entscheidung, das Pride-Programm erstmals etwas auszuweiten und einen Vortrag zu einem LGBTIQA*-Thema zu organisieren. LGBTIQA* ist wiederum eine aus dem Englischen stammende Abkürzung und steht für Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter, quer oder asexuell sind.

Und es ist eine durchaus beachtliche Zahl intergeschlechtlicher Personen, die zu diesem Kreis gerechnet wird und die diese Form der Bewusstseinsbildung in der breiten Öffentlichkeit braucht, um mit ihren Anliegen und Bedürfnissen wahrgenommen zu werden. „Mindestens 1,7 Prozent der Bevölkerung ist intergeschlechtlich, das weiß die Wissenschaft seit Jahrzehnten, und dennoch fällt es uns schwer, vom Gelernten ‚Es gibt nur Mann und Frau‘ wegzukommen. Hier gibt es viel zu wenig Informationen in der breiten Öffentlichkeit“, sieht sich Üblacker durchaus noch am Anfang eines langen Prozesses.

Beim Vortrag im Gablitzer Gemeindeamt mit Tinou Ponzer vom VIMÖ – dem Verein Intergeschlechtlicher Menschen in Österreich – zum Thema „Was ist eigentlich Intergeschlechtlichkeit?“ ging es darum, sich zu informieren und auszutauschen, Verständnis zu schaffen und Wege aufzuzeigen, wie man gegenüber intergeschlechtlichen Personen unterstützend sein kann. Etwa indem man sich über gewünschte Anreden und Pronomen informiert oder über die Herausforderungen, mit denen diese tagtäglich konfrontiert sind. So war zu erfahren, dass es den einen intergeschlechtlichen Körper nicht gibt und dass manche Menschen mit Geschlechtsmerkmalen geboren werden, die nicht ausschließlich männlich oder weiblich sind. Hier gibt es eine große Vielfalt.

Verbesserungen für intergeschlechtliche Menschen sieht Üblacker etwa darin, dass es seit 2020 möglich ist, statt „männlich“ oder „weiblich“ auch den Geschlechtseintrag „inter“, „offen“ oder „divers“ zu wählen. Auch verweist sie auf Orte, wie zum Beispiel die Universitäten, an denen es immer wieder Verbesserungen gibt. Dort suchen die Studierenden bereits oft nicht mehr die üblichen Frauen- oder Männertoiletten auf, sondern solche, die für alle Geschlechter offen sind.

Eines der größten Probleme sieht die Gemeinderätin der Grünen Liste Gablitz darin, dass Intergeschlechtlichkeit oftmals noch als Krankheit oder Störung verstanden wird, weil immer noch die These vorherrscht, dass der Mensch ein eindeutiges Geschlecht braucht. Dies führt dazu, dass Menschen im Kindes- und in manchen Fällen auch im Erwachsenenalter operiert werden, um ihr Geschlecht der Norm entsprechend anzupassen. „Dabei handelt es sich um Eingriffe, die weder selbstbestimmt noch medizinisch notwendig sind. Und diese führen oft zu großem Leid, Traumatisierungen und körperlichen Beschwerden“, weiß Üblacker. Eine Petition des VIMÖ, die sich für den Schutz von intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen einsetzt, läuft aktuell noch. In Gablitz selbst möchte Miriam Üblacker im kommenden Jahr mit einer weiteren Veranstaltung fortsetzen und freut sich über Wünsche, Ideen und Anregungen.