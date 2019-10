Vor einem Jahr trat Karl Schlögl als Bürgermeister zurück. Im NÖN-Gespräch verrät er, was ihm besonders schwergefallen ist und wofür er sich jetzt mehr Zeit nimmt.

Birgit Kindler Um jede Stimme wieder kämpfen

NÖN: Seit einem Jahr sind Sie nicht mehr Bürgermeister. War die Entscheidung zum Rücktritt richtig?

Karl Schlögl: Dass ich als Bürgermeister nach 27 Jahren meine Funktion zurücklege, war eine Entscheidung, die lange gereift ist. Mir war bewusst, dass es für mich nicht leicht werden wird. Viele Politiker verpassen den richtigen Zeitpunkt des Rücktrittes, und mir ist erschienen, dass es ein sehr geeigneter Zeitpunkt war. Vor allem deswegen, weil ich mit 65 in einem Alter bin, in dem es schön ist, mehr Freizeit zu haben. Ich hatte ein sehr bewegtes politisches Leben. Fünf Jahre als Regierungsmitglied, davon drei Jahre Innenminister, fast zehn Jahre als Abgeordneter, 27 Jahre als Bürgermeister, 33 Jahre Gemeinderat – da kann man sich ruhig von der politischen Bühne zurückziehen.

Wie war das vergangene Jahr für Sie?

Das Jahr war ein sehr angenehmes und schönes. Ich habe berufliche Aktivitäten, um die ich mich kümmere. Ich habe versucht, mich bei meiner Familie mehr einzubringen und das Leben mehr genossen.

Wie hat das ausgesehen?

Sehr viel auf Urlaub fahren. Nicht mehr um halb sechs in der Früh aufstehen. Mehr Bewegung, mehr laufen, mehr lesen. Mehr Dinge tun, die Spaß machen und vor allem: mehr mit Freunden treffen abseits von Politik.

Wohin sind Sie denn gereist?

Moskau, Amalfi Küste, Thassos, zehn Tage auf den Seychellen und Skifahren. Unseren Hochzeitstag haben wir auf dem Pogusch verbracht.

privat Zeit zum Urlaub machen nahm sich Karl Schlögl mit seiner Ehefrau Gabi, hier bei einer Flusskreuzfahrt an der Seine.

War es eine große Umstellung?

Ja. Man glaubt es nicht. Für mich war es aber nicht die erste Umstellung, ich habe das schon einmal mit- erlebt, im Jahr 2000, als ich als Innenminister ausscheiden musste, weil damals Schwarz-Blau gekommen ist. Das war damals eine schwierige Situation für mich, da habe ich eine sehr depressive Phase erlebt.

Warum?

Ich war in der Blüte meines Lebens mit 45 Jahren. Ich war ein sehr erfolgreicher Innenminister und wollte meine Arbeit unbedingt fortsetzen. Als ich dann nicht Parteivorsitzender wurde, sondern Alfred Gusenbauer, habe ich für mich entschieden, endgültig aus der Bundespolitik auszuscheiden. Ich war dann noch ein halbes Jahr Landeshauptmann-Stellvertreter – eine Zeit, die ich mir ersparen hätte können. Und dann bin ich im April 2001 aus der Spitzenpolitik ausgeschieden. Es gab immer wieder Angebote, aber die habe ich, ohne groß zu überlegen, abgelehnt.

Was haben Sie beim jetzigen Rücktritt anders gemacht?

Ich habe versucht, mich gut auf die Situation vorzubereiten. Und mich bewusst aus dem politischen Geschehen in Purkersdorf herausgenommen. Wenn man so lange Bürgermeister ist und das Amt so verstanden hat, wie ich, dann ist man omnipräsent. Ich habe versucht, mich stark zurückzunehmen und nur mehr selten in der Öffentlichkeit aufzutreten.

Haben Sie den Schritt je bereut?

Im Leben hat man immer wieder Zweifel, aber ich würde es immer wieder so tun. Mit Stefan Steinbichler habe ich einen Nachfolger, der sich bemüht, der engagiert ist und der versucht, den Konsenskurs fortzusetzen.

Hat Ihnen etwas gefehlt?

Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand in der Politik tätig ist, weil er etwas Bewegen und Verändern will, aber natürlich auch, weil man gerne im Mittelpunkt steht. Ein Politiker muss gerne im Mittelpunkt stehen, um erfolgreich zu sein. Er muss zum Angreifen sein und das im Mittelpunkt Stehen habe ich natürlich manchmal vermisst.

Wobei konkret?

In diesem Jahr gab es Veranstaltungen in Purkersdorf, bei denen ich erstmals nicht die Nummer eins gewesen bin, und das erfordert ein gewisses Umdenken. Wenn plötzlich ein anderer vorne steht und das macht, was du schon routinemäßig getan hast. Das waren Momente, die mir fehlten. Ob das jetzt die Eröffnung der Open-Air-Konzerte war oder das Feuerwehrfest. Natürlich ist man da ein wenig traurig, andererseits ist man stolz, wenn man sieht, dass es der Nachfolger gut macht.

Bei der Theater-Premiere sind Sie als „Bürgermeister der Herzen“ begrüßt worden. Freuen Sie sich über so etwas?

Das ist eine Redewendung, die aus meiner Zeit als Innenminister kommt. Viele haben das damals gesagt – vor allem die Exekutive – um zu dokumentieren, dass ich ein Innenminister war, der die Interessen der Leute vertreten hat. Wenn die Bezeichnung jetzt Bürgermeister der Herzen ist, ist das sicherlich eine liebevollere Bezeichnung als Altbürgermeister.

Altbürgermeister hören Sie ja gar nicht so gerne.

Ehemaliger Bürgermeister ist mir lieber oder Bürgermeister der Herzen (lacht).

Wie bewerten Sie die Arbeit Ihres Nachfolgers Stefan Steinbichler?

Es hat ja eine umfangreiche Diskussion gegeben, wer mein Nachfolger wird. Die Entscheidung für Stefan Steinbichler war eine überraschende, weil er ein Quereinsteiger ist und erst seit 2015 im Gemeinderat. Aber er ist engagiert und ein gescheiter Mann, der versucht, etwas zu bewegen. Er macht es sehr gut. Er setzt natürlich seine eigenen Akzente, die muss er auch setzen. Er darf ja keine Kopie von mir sein. Ich bin stolz, dass er mein Nachfolger ist.

Sind Sie manchmal froh, dass Sie nicht mehr im Gemeinderat sitzen?

Früher war das noch viel ärger, da haben die Gemeinderatssitzungen bis um zwei, drei Uhr früh gedauert. Das war viel emotionaler. Man soll das nicht so ernst nehmen und überbewerten. Man muss die richtige Antwort auf Populisten finden.

Viele glauben, dass die SPÖ bei der Gemeinderatswahl viel verlieren wird. Sie auch?

Jede Wahl fängt bei Null an. Jede Stimme muss einzeln neu gewonnen werden. So gesehen sind alle Parteien auf dem gleichen Stand und ich bin überzeugt, dass Stefan Steinbichler mit seinem Team ein gutes Wahlergebnis erreichen wird.

Halten Sie den Verlust von sechs bis acht Mandaten für realistisch? Diese Prognose gab ja auch Harald Wolkerstorfer ab, als er seinen Rückzug als SPÖ-Stadtrat bekanntgab.

Das ist völlig unrealistisch. Harry Wolkerstorfer ist ein lieber Freund von mir, aber man muss nicht alles verstehen, was er sagt.

Die absolute Mehrheit der SPÖ wird aus Ihrer Sicht also bleiben?

Ich gehe davon aus. In meiner Zeit hat es die absolute Mehrheit gegeben und trotzdem hat es eine gute Zusammenarbeit mit allen politischen Gruppierungen gegeben. Auf Gemeindeebene setzt man ganz selten die absolute Mehrheit ein, sondern versucht parteiübergreifend Dinge zu bewegen. Man muss aber auch den Mut haben, gewisse Dinge durchzuziehen – auch wenn einem starker Wind entgegen bläst. Ich denke da nur an die Errichtung der AHS, die Ansiedelung der Bundesforste oder an die Revitalisierung des Sanatoriums. Da waren bestimmte Gruppen dagegen, haben massiv Stimmung gemacht. Im Nachhinein sind eh alle glücklich, wie die Beispiele zeigen.

Hätten Sie bei irgendwelchen Entscheidungen während des vergangenen Jahres anders gehandelt?

Ich habe mir als Prinzip gesetzt, mich zur aktuellen Tagespolitik in Purkersdorf nicht zu äußern und daran halte ich mich. Von außen ist es leicht, kritische Bemerkungen anzubringen. Es ist leicht, ein Besserwisser zu sein, und das möchte ich nicht. Ich werde auch nie wieder eine politische Position auf Gemeinde- oder Bundesebene übernehmen. Ich werde mich nicht öffentlich äußern, auch wenn ich bestimmte Ansichten zu gewissen Themen habe.

Das heißt, ein Comeback ist ausgeschlossen?

Sag niemals nie stimmt dieses Mal nicht. Ich werde weder in der Gemeindepolitik noch in der Bundespolitik eine aktive Rolle übernehmen. Das ist endgültig.

Auch nicht, wenn die SPÖ nach der Wahl einen Retter braucht?

Die SPÖ wird keinen Retter brauchen, die SPÖ wird ein sehr gutes Ergebnis erzielen.

Was haben Sie denn heuer noch geplant?

Wir werden für ein paar Tage in die Südsteiermark fahren, und wahrscheinlich werde ich im Advent zwei bis drei Tage in St. Wolfgang sein, weil ich noch nie den Advent dort gesehen habe. Ich war ja immer in Purkersdorf. Heuer kann ich mir das leisten.

Das heißt, das Positive überwiegt. Es gibt kein weinendes Auge?

Das weinende Auge ist klein und das lachende Auge ist größer. Ich habe keine Entzugserscheinungen.