„Er ist da. Der Wolf kehrt zurück“ – so lautet der Titel des jüngst erschienen Buches des Purkersdorfers Klaus Hackländer. Vor dem Hintergrund, dass es wieder vermehrt zu Wolfsichtungen, unter anderem in Brand-Laaben, gekommen ist, bat die NÖN den Wildbiologen zum Gespräch.

NÖN: In den letzten Wochen hat es wieder einige Wolfssichtungen gegeben. Ist es realistisch, dass es sich dabei wirklich um Wölfe handelt?

Klaus Hackländer: Die Wahrscheinlichkeit, auch im Wienerwald einen echten Wolf zu erblicken, nimmt stetig zu. Dies liegt einerseits daran, dass die bestehenden Rudel in Österreich auch heuer wieder Jungtiere hervorgebracht haben und deren Geschwister aus dem Vorjahr das Geburtsgebiet verlassen müssen. Andererseits ist Österreich von Wolfsbeständen umgeben und abwandernde Jungwölfe können bis zu 1000km zurücklegen, um ein eigenes Territorium zu begründen.

Ecowin Der Wolf sorgt im gesamten Bezirk für Diskussionen. Erst kürzlich wurden in Brand-Laaben sowie im Pielachtal Wölfe gesichtet.

Wie konnte es passieren, dass der Wolf wieder in Österreich zurück ist?

Wölfe stehen seit Jahrzehnten unter strengem Schutz und konnten sich vor allem in den weiten Landschaften Osteuropas halten. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs wanderten sie wieder in ihre ursprüngliche Gebiete zurück und etablierten neue Rudel auch in Mitteleuropa.

Welche Vorteile und Nachteile gibt es dadurch, dass der Wolf wieder da ist?

Die größte Herausforderung haben die Nutztierhalter, die ihre Schafe, Ziegen, Rinder oder Pferde ungeschützt auf den Weideflächen lassen. Ein Herdenschutz, den wir in den vergangenen Jahrzehnten nicht brauchten, ist jetzt wieder das um und auf. Wir müssen aber auch sehen, dass ein Herdenschutz mit Hunden und Elektrozäunen im alpinen Gelände alles andere als einfach ist. Hier braucht es Unterstützung für die Bauern, ehrliche Kommunikation und langfristig auch ein Wolfsmanagement, das die Bejagung inkludiert.

Inwieweit ist der Wolf gefährlich?

Wie die Statistik zeigt, stellen Wölfe nur eine geringe Gefahr für Menschen dar. Allenfalls neigen an Tollwut erkrankte oder an Menschen gewöhnte Wölfe zu gewalttätigen Übergriffen. Tollwut ist in Österreich ausgerottet. An Menschen gewöhnte Wölfe gibt es nur wenige. Das mag sich in den nächsten Jahren vor allem in Regionen ändern, in denen Wölfe unter ausnahmslosen Schutz stehen. In diesen Gebieten können vor allem junge und neugierige Räuber ein ungewöhnliches Interesse an Menschen zeigen und sich diesen ungebührlich nähern.

„Kommt es zu einer Begegnung mit dem Wolf, so muss man Ruhe bewahren, Distanz halten und im schlimmsten Fall seine Wehrhaftigkeit demonstrieren.“

Was ändert sich für die Bevölkerung – auch für Touristen – mit der Ansiedlung des Wolfs?

Wer in Wolfsgebieten unterwegs ist, muss jedenfalls sein Verhalten anpassen: Auf den Wegen bleiben, Hunde anleinen und Kinder nicht frei abseits der Wege gehen lassen. Kommt es zu einer Begegnung mit dem Wolf, so muss man Ruhe bewahren, Distanz halten und im schlimmsten Fall seine Wehrhaftigkeit demonstrieren, also schreien, groß machen und Steine oder Stöcke werfen.

Mit welchen Aspekten beschäftigen Sie sich in Ihrem Buch „Er ist da. Der Wolf kehrt zurück“?

Das Buch bietet einen umfassenden Überblick zum Thema Wolf und bietet sachlich fundiert, aber verständlich verpackt Antworten auf 40 Fragen, die immer wieder gestellt werden. Diese beinhalten u.a. Fragen zur Biologie, zu den Auswirkungen für die Landwirtschaft und zur Beziehung der Menschen zum Wolf.

Wie kam die Idee zum Buch?

Nach meinem ersten Buch „Der Wolf“ (Leopold Stocker Verlag, 2019), das für Fachleute und Betroffene geschrieben war, kam die Idee vom Verlag Ecowin, ein Buch zum Wolf für die allgemeine Öffentlichkeit zu schreiben. Schließlich lässt der Wolf niemanden kalt und alle reden mit.

Warum haben Sie das Buch geschrieben?

Die Diskussion zum Wolf ist momentan von Emotionen und Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Mit dem Buch möchte ich in die aufgewühlte Debatte sachliche Argumente einfließen lassen. Denn jedem muss klar sein, dass – auch wenn einige den Wolf nicht in Österreich wollen – dieser große Beutegreifer da ist und Teil unseres Alltags bleiben wird.

An welche Zielgruppe richtet sich das Buch?

Es ist ein Buch für jede Frau und jeden Mann. Jeder, der zum Thema Wolf mitreden möchte oder sich unabhängig von Interessensgruppen über den Wolf informieren möchte, kommt an diesem Buch nicht vorbei.