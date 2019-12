NÖN

Gleich zwei Hauptrollen hat Helmut Tschellnig gespielt – den Räuber Hotzenplotz und den Albin im „Käfig voller Narren“. Viel vor hat er auch im kommenden Jahr. Seine selbst geschriebene Komödie will er bald auf die Bühne bringen und außerdem bereitet er sich auf den nächsten Wüstenmarathon vor. Wie er das alles unter einen Hut bekommt – und wie er seine Mähne pflegt, erzählt er im NÖN-Gespräch.

NÖN: Sie haben heuer bei den Produktionen des Theater Purkersdorf erstmals gleich zwei Hauptrollen gespielt. Wie schafft man das?

Helmut Tschellnig: Das Jahr 2019 war theatermäßig für mich eine Riesenkiste mit diesen zwei Hauptrollen. Der Erfolg vom Räuber Hotzenplotz im Sommer und dem Käfig voller Narren im Herbst ist natürlich großartig, aber oft wird vergessen, dass dieser Erfolg auch hart erarbeitet ist. 100 Proben waren es, diese Kehrseite wird dann manchmal vergessen. Aber für mich gibt es nicht Schöneres, ich hätte noch drei Monate weiterspielen können. Wir haben mit dem Herbststück auch viele Leute erreicht, die sonst nicht ins Theater gehen. Die Besetzung mit lokalen Kapazundern war aber auch sehr gut. Danach ging es für mich aber eh gleich weiter mit dem Reizenden Reigen von Werner Schwab. Vier Vorstellungen habe ich insgesamt gespielt, und dazwischen gab es noch drei Drehtage für den Film „Die Begegnung“ von Harri Stojka.

Ihnen wird also nicht langweilig. Gibt es denn auch schon Projekte für das kommende Jahr?

Ich habe eine wunderbare Komödie – „Der Teufel und seine Haberer“ – geschrieben. Die möchte ich bald auf die Bühne bringen. Vielleicht geht es sich bis zum Spätherbst aus. Ich schreibe jetzt eh schon zwei Jahre daran. Das müsste ich jetzt irgendwann machen, sonst geistert das noch wenig umher. In dem Stück geht es um den Teufel, der zur Generalversammlung lädt, es ist total lustig geschrieben. Ich verfasse auch immer wieder Geschichten und Gedichte, auch die sollten mal an die Öffentlichkeit kommen.

Worum geht es denn in diesen Geschichten?

Sie behandeln die Natur und die Menschen und stammen aus verschiedenen Zeiten. Es geht auch darum, was man zum Glücklichsein braucht, und ob dafür eine Anhäufung von Dingen oder zum Beispiel riesige Häuser notwendig sind. Ich brauche zum Beispiel nur wenige Sachen, um glücklich zu sein.

2020 ist außerdem ein neuer Wüstenmarathon geplant.

Das wird mein absolutes Highlight. Ich fliege nach Bolivien in die Uyuni-Wüste für den nächsten Marathon. Start ist am 21. September, ich werde aber einige Tage vorher hinfliegen, um mich zu akklimatisieren. Ich freue mich schon sehr, aber es wird auch anstrengend. Mir liegt allerdings die Hitze. Bei 50 Grad zu laufen macht mir nichts aus.

Wie geht es Ihnen mit dem Training?

Ich bin schon mittendrin. Seit November trainiere ich, mache viele Läufe im Ausdauerbereich. Die Vorbereitung ist sehr wichtig. Im Sommer bin ich auch viele Kilometer mit dem Rad gefahren. Jetzt muss ich mich wieder ans Laufen gewöhnen. Außerdem probiere ich gerade neue Schuhe aus, die sich für die Bedingungen gut eignen sollen. Da mache ich mir ja ganz genaue Aufzeichnungen und überlege ganz genau, was ich brauche.

privat, Kindler Nach jedem Wüsten-Marathon geht es ab ins Tattoo-Studio für Helmut Tschellnig.

Was fasziniert Sie denn an solchen Bewerben?

Die Wüste ist für mich einfach ein großer Anziehungsfaktor. Man sieht dort nichts und doch so viel. Über eine Laufzeitung bin ich darauf gestoßen und habe mir dann die Teilnahme zum 50. Geburtstag gewünscht, die knapp 2.000 Euro gekostet hat. Jeder hat seinen Vogel. Und wenn ich gemeinsam mit anderen an diesem Bewerb teilnehme, dann bin ich zumindest ein Mal im Jahr unter normalen Leuten (lacht). Es ist schon cool, wenn man mit der ganzen Welt am Lagerfeuer sitzen kann.

Haben Sie denn keine Angst, dass etwas passiert?

Ich habe alle Wüstenmarathons gefinisht und zum Glück auch nicht Infusionen oder sonstiges gebraucht. Problematisch wird es, wenn man eine halbe Stunde nichts trinkt – dann wird es elektrisch. Über meine Erlebnisse in Bolivien und schon davor über das Training wird es wieder ein Buch geben. Das wird dann mein zweites.

Wird das dann der letzte Marathon sein?

So etwas plane ich nicht, es würde schon noch ein paar geben, die mich reizen. Zum Beispiel gibt es einen in Indien. Und solang ich fit bin – wofür ich jeden Tag dankbar bin – solange will ich es auch machen.

Ist dann auch wieder ein Erinnerungstattoo vom Marathon geplant?

Auf jeden Fall. Am Rücken ist fast kein Platz mehr, es wird schon Richtung Schulter gehen. Für mich sind diese Tattoos meine Geschichte, obwohl ich so wehleidig bin. Wenn manchmal jemand an meinen Storys zweifelt, brauche ich nur die Tattoos herzeigen.

Stören Sie beim Laufen eigentlich ihre langen Haare nicht?

Nein, denn damit bin ich der Rockstar unter den Wüstenläufern, seit fast zehn Jahren sind die Haare mein absolutes Markenzeichnen. Ich werde zum Beispiel auch von anderen Teilnehmern immer gefragt, ob die Frisur hält. Aber das ist kein Problem, oft trage ich sie offen beim Laufen.

Wie pflegen Sie denn diese Mähne eigentlich?

Zwei bis drei Mal pro Woche werden sie gewaschen. Und dann lasse ich sie einfach trocknen, an einen Föhn will ich gar nicht denken. Auch frisiert werden sie nicht. Für meine Rolle im Käfig voller Narren musste ich sie aber schon mit einem Balsam pflegen, dann wurden sie besonders schön geglättet. Zu Hause habe ich sie auch immer raufgebunden.