Tullnerbachs neue VS-Direktorin: „Beziehung ist das Wichtigste“

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

NÖN: Seit wann sind Sie an der Schule?

Fras: Ich bin das zwölfte Jahr an der Schule und gehöre zur zweiten Generation nach ihrer Gründung. Damals waren wir ein sehr kleines Team.

Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?

Fras: Meine eigene Volksschullehrerin war meine Wegbereiterin und das wollte ich auch sein. Diese Frau hat mich inspiriert, sie hat mich so gesehen und genommen wie ich bin. Lustigerweise war sie meine Praxislehrerin an der pädagogischen Hochschule und ich habe in ihrer Klasse unterrichten dürfen. Sie hat mir damals das Du-Wort angeboten. Das war für mich erhebend - als ob sie mich in die Gilde der Lehrerinnen aufgenommen hätte.

Ging es danach gleich weiter nach Tullnerbach?

Fras: Nein, ich komme aus Wien und habe im 22. Gemeindebezirk in einer ganztägigen Schule begonnen. Ich habe immer geschaut, wo ich mich weiterbilden und Neues erfahren kann. Ich war etwa an einer Vienna Bilingual School oder Supplierreserve. Außerdem habe ich Studierende an der Pädagogischen Hochschule betreut. Nach meinem Umzug in den Wienerwald wollte ich meinen Sohn in der Volksschule in Tullnerbach anmelden. Da hat meine Vorgängerin gefragt, ob sie uns im Doppelpack nehmen kann.

Wie hat sich ergeben, dass Sie Direktorin wurden?

Fras: Ich habe immer schon den Gedanken gehegt, in die Leitung zu gehen. Es ist wunderbar zu wissen, wie jedes Zahnrädchen im Hintergrund funktioniert. Und es ist ein schönes Gefühl, einer gesamten Schule etwas ermöglichen zu können und den Rücken freihalten zu können. Ich durfte schon in Wien einen Führungskräfte-Lehrgang besuchen, war damals allerdings noch zu jung. Bei den Mitarbeitergesprächen in Tullnerbach habe ich angesprochen, dass ich diesen Standort als Wohlfühlort für Kind, Lehrer und Eltern erhalten will. Außerdem habe ich mich für vieles verantwortlich gesehen, etwa in der Schulentwicklung oder in der Unterstützung der Leitung.

Werden Sie weiterhin unterrichten?

Fras: Als Direktorin bin ich erste Supplierreserve. Außerdem bin ich musikbegeistert und darf in meiner alten Klasse Musikstunden halten.

Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit mit Kindern?

Fras: Neben meinem pädagogischen Auftrag ist mir die Beziehung zu den Kindern am wichtigsten. Damit steht und fällt alles. Ich bin offen für eine enge Beziehung mit dem Kind. Ich kann dem Kind ein bisschen ins Herz schauen und lasse zu, dass es mir ein bisschen ins Herz sieht.

Welche Visionen haben Sie für Ihre Schule?

Fras: Ich habe das Masterstudium der Begabungs- und Begabtenförderung abgeschlossen. Ich möchte, dass die Kinder bei uns ihre Begabungen entdecken und ihren Talenten nachgehen können.

Was möchten Sie ändern?

Fras: Wir sind ein sehr innovatives Team und die Kinder ändern sich jedes Jahr. Ich glaube, Veränderung, Entwicklung und Flexibilität stehen ohnehin in unserem persönlichen Lehrplan.

Woran möchten Sie festhalten?

Fras: Ich möchte an einer Grundwerte-Basis den Kindern gegenüber festhalten, ihnen mit Respekt begegnen und sie als Individuen sehen. Jedes Kind soll mit Mut, Zuversicht und wunderbaren Erinnerungen in die nächste Schule gehen können.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.