Sie steht kurz vor ihrem Abschluss zur Voltigier-Reitpädagogin, das Herz von Alissia Kreiger schlägt aber schon seit sie klein war für die Musik. Mit vier Jahren hat sie ihre erste Gitarre bekommen, mit acht Jahren hat sie bereits ihre ersten Lieder geschrieben. Obwohl Musik zwar immer ein Teil von ihr war, war sie bisher nie mehr als nur ein Hobby. „Ich besuchte ein Jahr das Oberstufengymnasium in der Hegelgasse in Wien, da hat es mir aber nicht so gefallen. Ich bin daraufhin in die Fachschule für Pferdewirtschaft ins Norbertinum gewechselt und war dann eigentlich ein bis zwei Jahre komplett weg von der Musik“, erzählt die 21-Jährige.

Erst durch eine Freundin, die selbst sehr musikalisch ist, hat sie sich wieder der Musik angenähert. Vor zwei Jahren ist sie durch einen Zufall wieder zum Songwriting gekommen. „Die Serie Nashville und vor allem die Schauspieler haben mich dazu inspiriert“, schmunzelt die Irenentalerin. Durch ihre Mama ist sie im August 2018 auf ihren Gitarrenlehrer und Mentor Alec Whittier gestoßen. „Er hilft mir nicht nur, dass ich mich auf der Gitarre verbessere, sondern lehrt mich auch Musiktheorie. Außerdem unterstützt er mich beim Songwriting, das jetzt logischerweise auf englisch ist“, so Kreiger.

„Ich wollte mein Lied nicht als Demo veröffentlichen, sondern wollte da etwas Gutes und Ausproduziertes haben“

Bereits im Herbst 2019 hat sie gemeinsam mit ihm ihr erstes eigenes Demo mit dem Titel „On my way“ aufgenommen. Veröffentlicht hat sie es aber nie. „Ich wollte mein Lied nicht als Demo veröffentlichen, sondern wollte da etwas Gutes und Ausproduziertes haben“, erzählt die 21-Jährige. Und weil es der Zufall mit Kreiger nur gut meint, ist sie Anfang des Jahres auf Dominik Landolt gestoßen, der ihre erste Single „Break Free“ produzierte. Ursprünglich war ein anderes Lied dafür angedacht, wie die Irenentalerin erzählt. „Ich habe ein Lied für meine bereits verstorbene Oma geschrieben. Zuerst dachten wir, dass wir das nehmen. Ich habe dann aber kurz darauf einen neuen Song geschrieben. Dominik hat gemeint, dass der besser für meine erste Single passt.“

"Die Musik brennt aber trotzdem immer in mir"

Konkret geht es in dem Song um das Ausbrechen und darum, die innersten Träume zu verwirklichen. „Bei mir ist das so, dass ich nicht weiß, wohin mit mir. Ich habe jetzt nicht so den klaren Weg, dass ich weiß, was ich genau werden möchte und welchen Weg ich dafür einschlagen muss. Ich bin einmal dort und einmal da. Die Musik brennt aber trotzdem immer in mir. In dem Song geht es auch genau darum, dass ein Feuer in mir steckt, das hinaus möchte - natürlich im positiven Sinne“, so Kreiger. Mit ihrer Musik möchte sie künftig nicht nur ihre Freunde und Familie, sondern viele Menschen berühren und verzaubern.

Die Single ist bereits fertig produziert, lediglich an dem Coverbild muss noch gefeilt werden. Erscheinen soll die Single am 5. Juni unter ihrem Künstlernamen Alissia Laureen und ist unter anderem auf Spotify, Youtube und Itunes erhältlich.

Mit der Musik möchte sie auf jeden Fall weitermachen, aber „schauen wir einmal, wie das Lied ankommt. Ein großer Wunsch wäre natürlich, dass wir es mit dem Song sogar bis ins Radio schaffen“, fügt die 21-Jährige abschließend hinzu.