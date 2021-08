Als Universitätsprofessor war er Vorstand des Instituts für Informatik in Salzburg und leitete damit die dortige Computerwissenschaft im Pionierzeitalter der 90er-Jahre. In der Verbundgesellschaft hatte er davor unter anderem das Rechenzentrum des Energieversorgers über und saß als Experte in der Kommission für Datenverarbeitung der Regierung Kreisky.

Bis zum Alter von 77 Jahren im Jahr 2010 genoss er seine Pension in seinem Irenentaler Haus, das inmitten eines kleinen Wäldchens liegt. Er spielte Golf, Tennis, Bridge und Tarock und war intellektuell weiter rege aktiv.

Massive Hirnblutung

Dann war plötzlich alles anders im Leben von Werner Koenne: Eine massive Hirnblutung, neun Monate im Koma zwischen Leben und Tod, anschließend eineinhalb Jahre im Pflegekrankenhaus Haus der Barmherzigkeit, wo er später als „Wunder der Tokiostraße“ Geschichte schrieb.

Und immer stand für den Vater einer Tochter und eines Sohnes und Großvater von vier Enkelkindern im Teenageralter fest, dass er mit Ausdauer, Zähigkeit und der Bereitschaft zu vielen kleinen Fortschritten den Weg zurück ins Leben gehen wolle.

„Ich hatte nie Angst, aber ich wollte immer viel mehr, als ich konnte“, so Koenne, den die Pflegekräfte im Haus der Barmherzigkeit immer wieder ein bisschen einbremsen mussten.

„Mein Gehirn antwortete auf Fragen“

„Es war wie ein innerer Dialog, eine Stimme, die mich fragte, ob ich sterben oder weiter leben will“, schildert er eine Episode aus seiner Nahtod-Zeit. „Und ich sagte Ja zum Leben, auch wenn die Stimme meinte, es würde sehr mühsam werden“, erinnert sich Koenne beim Besuch der NÖN in seinem Garten sowie auch in zwei Schriften, die er 2019 und 2020 verfasste, um das Erlebte zu dokumentieren und verarbeiten.

Er spricht von einem persönlichen, aber keinem religiösen, Wunder: „Ich tat viel für mein zweites Leben.“ Seine Nahtoderlebnisse spielten sich auf einer Bewusstseins-Ebene ab, an die er sich erinnert: „Mein Gehirn antwortete auf Fragen und Umstände, drückte sich mit Bildern und in Sprache aus“, erzählt der tatkräftige Patient aus dieser Zeit.

Mit enormer Willenskraft und schrittweiser Selbstüberwindung boxte er sich zurück in ein weitgehend eigenständiges Leben, unterstützt von einer intensiven Reha, Ergo- und Physiotherapie, liebevoller Pflege und auch einer Traumaaufarbeitung.

„Ich fühle mich geheilt und seit zwei Jahren wieder körperlich und seelisch gesund.“ Werner Koenne

Heute erweckt er den Eindruck eines rüstigen 88-Jährigen, der seine Tage wieder so selbstbestimmt und lebenswert gestaltet, wie er möchte. Subjektiv fühlt er sich seit zwei Jahren geheilt sowie körperlich und seelisch gesund, auf Außenstehende wirkt er voll präsent. Er steht in regelmäßigem Kontakt mit seinen Nachbarn, einmal im Monat lädt er in sein Open House.

„Ich bewundere, wie er sich schlägt. Ich war ursprünglich ein bisschen enttäuscht, wieso man Werner neun Monate so herum malträtierte, aber jetzt bin ich beeindruckt von seinen vielen Fortschritten seit der Stunde Null und seiner rückeroberten Agilität“, betont sein Freund und früherer Obmann des Tennisclubs Tullnerbach, Norbert Horak, der gerne an den monatlichen Treffen teilnimmt.

Vielschichtiger Heilungsprozess

Im heurigen Sommer urlaubte Koenne am Attersee, ging schwimmen und spielte auch Golf. Im Wald hinter seinem Haus geht er täglich spazieren, auch auf’s Fahrrad hat es der ehemalige Präsident des Wiener Eislaufvereins schon geschafft. Er liebt es, ins Pressbaumer Bad zu gehen und schwang sich aus Spaß sogar schon die Rutsche hinunter.

„Niemand rechnete ernsthaft mit meiner Genesung, aber ich habe die Entscheidungshoheit über mein Leben wiedererlangt“, strahlt Koenne. Er erzählt, dass er auf der Technik der flotteste Student war und den Vorjahres-Jahrgang überholte, über seine beiden Doktorate in Mathematik und Logik, dass er einige Jahre auch ein Haus in Florida besessen hatte und wie er das während seines Komas erhaltene Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst nach seiner Gesundung nochmals persönlich verliehen bekam.

Momentan freut er sich besonders darauf, weitere Vorträge über seinen Heilungsprozess zu halten und auf das 70-jährige Maturatreffen in Admont, wo er nach dem Krieg das Stiftsgymnasium besuchte.