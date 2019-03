Die SPÖ Tullnerbach und die Post haben eine Einigung gefunden. Doch was war passiert?

Vizebürgermeister Wolfgang Braumandl beschwerte sich, dass die Parteizeitung in Teilen des Irenentals nicht ausgetragen wurde. Auch bei den Müllabfuhrplänen soll nicht alles glatt gelaufen sein. Was besonders ärgerlich war in der Situation. In der Ausgabe der Zeitung sollte der beliebte Silvesterpunsch der SPÖ angekündigt werden.

Das Auslieferungsdatum für die Parteizeitung sollte der 14. Dezember 2018 sein. In Teilen des Irenentales, wie der Kriehuberstraße oder der Walterstraße, kam die Zeitung jedoch nie an. „Es war auch nicht das erste Mal. Bereits beim Austragen der Ausgabe ,WIR in Tullnerbach‘ im Oktober wurden zumindest Teile der Haushalte in 3011 Irenental nicht beliefert.

Kein Problem in anderen Ortsteilen

In den Ortteilen Lawies und Untertullnerbach hat die Zustellung dagegen gepasst“, zeigt sich Braumandl verärgert. Was zu einer zusätzlichen Verstärkung des Ärgers geführt hat, ist die Vorgehensweise der Post. „Ich habe fünf Wochen lang keine inhaltliche Stellungnahme der Post erhalten“, so Braumandl.

Noch dazu kommt der finanzielle Schaden, der dadurch entstanden ist. Schließlich sind Druckkosten abzudecken. Nun ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Post hat sich zu einer teilweisen Rückerstattung entschlossen. „Der für das Gebiet zuständige Briefträger wurde abgezogen“, berichtet Braumandl. Die Zeitungen bleiben auf jeden Fall unauffindbar. „Was mit den nicht zugestellte Ausgaben passiert ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen“, so Braumandl.