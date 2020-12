Weihnachtsschmuck mit rotem Elch: An diesem gemütlichen Platz führt die psychosoziale Beraterin, deren Lieblingstier der Elch ist, ihre Gespräche mit Klienten. NÖN

Ursprünglich war die Irenentalerin Inga Heiling technische Zeichnerin und richtete weltweit österreichische Botschaften mit Büromöbeln ein. Später studierte sie psychosoziale Beratung an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Derzeit arbeitet sie als Arbeitsassistenz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen bei der Caritas in Purkersdorf und findet als selbstständige Mal- und Gestaltungstherapeutin eine weitere berufliche Erfüllung: Dafür hat sie sogar ein eigenes Programm entwickelt, das Natur-Mensch-Einklang Konzept.

NÖN: Sie haben mehrere interessante und nicht auch alltägliche Berufsausbildungen. Wie kam es dazu?

Inga Heiling : Ich machte an der HTL Mödling die Ausbildung zur technischen Zeichnerin. Bis vor zehn Jahren war ich bei Bene Büromöbel tätig und richtete weltweit österreichische Botschaften ein. Als ich 30 war, kam der Knackpunkt, ich wollte mehr mit und für Menschen arbeiten, auch in Kombination mit Kreativität.

Ich machte Ausbildungen zur Lebens- und Sozialberaterin und Mal- und Gestaltungstherapeutin und darauf aufbauend das Studium des psychosozialen Beraters an der Karl- Franzens-Universität in Graz. Dafür pendelte ich zwei Jahre viele Wochenenden in die Steiermark.

Früher waren Sie auch in der Volkshilfe als Jugendcoach oder in der Dorfgemeinschaft Breitenfurt als Fach-Sozialbetreuerin im Kreativbereich beschäftigt. Wie kam es dazu?

Heiling: Die Vorgaben für die Gestaltung der Arbeitsplätze waren immer mehr nach Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, der Mensch war dabei nicht mehr so wichtig. Ich wollte aber Menschen in ihren Facetten kennenlernen, Erfahrung sammeln mit den unterschiedlichen physischen und psychischen Aspekten des Menschseins. Daher suchte ich mir auch bewusst eine Arbeit mit behinderten Menschen. Und verband diese mit Kreativität und der Ausbildung am Mal- und Gestaltungsinstitut in Wien, das auf die Lehre von C. G. Jung zurückgeht. Durch all meine Ausbildungen zog sich das Interesse an den Biografien der Menschen, an ihren persönlichen Geschichten.

Derzeit sind sie 30 Wochenstunden angestellt in der Caritas Purkersdorf. Was machen Sie als Arbeitsassistenz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen?

Heiling: Es geht darum, Arbeitsplätze zu finden aber auch zu evaluieren und zu sichern. Wenn beispielsweise ein Arbeitsunfall ein Leben verändert, schaue ich mit dem betroffenen Mitarbeiter aber auch der Firma, wie der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Es gibt auch Förderungen, von denen viele nichts wissen und die Firmen berate ich manchmal auch nach arbeitsrechtlichen Kriterien. Unser Einzugsgebiet ist in etwa der alte Bezirk Wien-Umgebung.

Was ist das Ziel Ihres Einsatzes für Sie persönlich?

Heiling: Ich will das menschliche Sein und das Menschsein verstehen. Es war für mich eine sehr bewusste Entscheidung, in den Sozialbereich zu wechseln. Seit drei Jahren unterrichte ich auch und vermittle meine Erfahrung an der KPH, der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Ich bin Vortragende in Biografiearbeit und Kreativen Medien im Bereich der Geragogik. Das ist ein Teilgebiet der Pädagogik, das sich mit Bildungsfragen und -hilfen für ältere Menschen befasst.

Ihre große Liebe und Leidenschaft ist das von Ihnen entwickelte Natur-Mensch-Einklang Konzept, das Sie selbstständig beruflich ausüben. Wie kam es dazu?

Heiling: Das hat sich durch all mein Tun ergeben. Ursprünglich gehörten Mensch und Natur immer zusammen, erst durch die Urbanisierung wurde dieses Leben getrennt. Meine Methode ist ein Versuch, einen neuen Zugang zu finden. Der Mensch muss keine neue Lebensform finden, sondern das Parallel-Leben erkennen und zulassen. Extrem viele Zivilisationskrankheiten haben mit Naturentfremdung zu tun, das ist wissenschaftlich bewiesen. Aus dem heraus und aus der Beobachtung in meiner Arbeit mit Menschen wollte ich einen neuen Weg finden, also psychosoziale Beratung und Natur zusammenführen.

Wie kann man sich das konkret vorstellen?

Heiling: Die Beratungen können in der Natur oder der Praxis oder auch im kurzfristigen Wechsel stattfinden. Wenn ein psychischer Prozess ins Rollen kommen soll ist es immer auch förderlich, wenn der Körper in Bewegung ist. Burnout, Mobbing oder Krisenintervention können im Sammelwort (seelische) Erschöpfung zusammengefasst werden. Speziell jetzt, in der Corona-Situation, unterstützt die Natur psychisch-physische Prozesse. Sie ist immer wertfrei und der Mensch kommt in ihr in seine Ressource und Kraft.

Und wie sieht dann eine Beratungsstunde bei Ihnen aus?

Heiling: Nach einem kostenfreien Erstgespräch in meiner Praxis hole ich mir den Arbeitsauftrag von meinen Klienten ab. Diesen setzen sie selbstbestimmt und handlungsaktiv fest. Entweder gehen wir in die Natur oder ergänzen eine Gesprächstherapie in der Praxis mit einer kreativen Gestaltung. Durch das Werk sieht der Klient, dass er Gestalter seiner Realität ist. Gemeinsam werden dann Lösungswege aufgezeigt und erarbeitet.

Beim Kulturwochenende „Kreatives Tullnerbach“ haben Sie auch immer wieder Workshops gehalten. Warum wirken Sie hier gerne mit?

Heiling: In der Kreativität liegen viele Ressourcen für ein gelungenes Leben. Es geht um Freude und Spaß und ich erinnere Menschen auch in meiner Gemeinde immer wieder gerne daran. Im Irenentaler Verein Wert:Volles:Schaffen , der eine Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderungen am Biobauernhof bietet, habe ich auch eine wöchentliche Malgruppe geleitet.

Sie setzen sich auch gerne für Frauenthemen ein.

Heiling: Unsere Gesellschaft braucht mehr Yin-Qualität. Gleichstellung, Gleichberechtigung und Frau sein 2020 in einer neuen Natürlichkeit, dafür sensibilisiere ich gerne.

Welchen Hobbies gehen Sie in Ihrer Freizeit nach?

Heiling: Ich liebe es, Möbel umzugestalten, zu malen oder bei meinem Bruder der Gartenarbeit nachzugehen. Er ist Garten- und Landschaftsgestalter und bewohnt unser Elternhaus am Fuße des Troppbergs. Bei uns liegt die Liebe zur Natur in der Familie, damit sind wir aufgewachsen. Mit meinem Partner und dessen Sohn lebe ich ebenfalls naturnah im Irenental. Und den Urlaub verbringe ich gerne sportlich in den Bergen. Am Liebsten beim Bergsteigen auf 3000ern in den Südtiroler Dolomiten.