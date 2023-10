Purkersdorf Irrtum um Schlange: „In Boutique Lucia kann man gefahrlos einkaufen“

Lucia freut sich auf viele Kundinnen in ihrer Boutique. Die neuen Herbstmodelle sind bereits eingetroffen. Foto: Schuhe und Boutique Lucia

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

E in Reptil hatte sich in einer Damen-Umkleidekabine verkrochen - allerdings nicht am Hauptplatz, sondern in der Bahnhofstraße.