100 Jahre: Ein rundes Jubiläum für Purkersdorfs Naturfreunde

Im Vereinslokal der Naturfreunde Purkersdorf wird am Samstag gefeiert: Neben der Jahreshauptversammlung, bei der auch ein neuer Vorstand gewählt wird, blickt die Ortsgruppe – Corona-bedingt ein Jahr verspätet – auf ihre 100-jährige Geschichte zurück.

Überangebot an Freizeitaktivitäten brachte schwere Zeiten

1920 wurden die Naturfreunde Purkersdorf gegründet. Der erste Obmann war damals Vizebürgermeister Johann Spalt, ein weiteres Gründungsmitglied war Josef Speer. Bis 1933 existierte der Verein. Dann wurde er aber von der Dollfuß-Regierung verboten. Nach dem Kriegsende war es Josef Mader, damals auch Stadtrat für soziale Angelegenheiten in Purkersdorf, der die Ortsgruppe als Obmann weiterführte.

Seit 2012 ist Gerhard Heschl Vorsitzender der Naturfreunde und er stellt sich auch am Samstag wieder der Wahl. „Ein großer Vorteil für unsere Ortsgruppe war es, dass 1971 der ,Verein Volkshaus‘ gegründet wurde. Dieser Verein erwarb das Gasthaus Magenbauer in der Wiener Straße 2 in Purkersdorf und baute es zum ,Vereinshaus‘ um. Die Naturfreunde erhielten dort einen kleinen Raum als Ortsgruppensekretariat und durften auch die Säle nutzen“, sagt Heschl.

So war es möglich, dass die Ortsgruppe ihre Mitgliederversammlungen und ihre „Naturfreundekränzchen“ abhalten konnte und es entwickelte sich damals auch eine Tischtennis- sowie eine Skisektion. Im „Volkshaus“ wurde auch Skigymnastik organisiert. „Danach folgten jedoch schwierige Zeiten für unseren Verein, in denen die Bevölkerung mit einem Überangebot an Freizeitaktivitäten konfrontiert wurde“, erzählt der Vorsitzende.

Durch die unmittelbare Nähe zu Wien wanderten viele Menschen von den Vereinen ab. Den damaligen Obmännern gelang es aber, in dieser Zeit die Ortsgruppe weiter zu beleben.

Ab 2010 durften die Naturfreunde die gemeindeeigenen Kleinbusse für Vereinsaktivitäten nutzen. Das sorgte dafür, dass das Angebot wieder attraktiver wurde. Es folgten Reisen zu den Plitvicer Seen, der Verein besuchte seine Partnerstadt Bad Säckingen und organisierte zum Beispiel Entdeckungsreisen durch die Slowakei und Fahrten zum Großglockner sowie zu den Krimmler Wasserfällen.

Auch Jüngere bringen Ideen ein

Durch die Unternehmungen kamen auch Jüngere in den Verein. Das freut Heschl: „Dadurch sind wir zum Glück ein Verein, der keine unmittelbaren Nachwuchssorgen hat.“

Großer Dank gebührt der Gemeinde für die Unterstützung aber vor allem den Mitgliedern: „Jede und jeder Einzelne von ihnen hat dazu beigetragen, dass die Naturfreunde Purkersdorf auch hundert Jahre nach ihrer Gründung, nach wie vor als aktiver und interessanter Verein bestehen“, freut sich Heschl.