Schnelleres Internet für die Region. Magenta Telekom rüstet in Gablitz, Mauerbach, Purkersdorf und Untertullnerbach das bestehende Glasfaserkabelnetz auf. Seit Ende Jänner kann in der Region mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu einem Gigabit pro Sekunde gesurft werden, bisher waren es 500 Mbit/Sekunde. Die vier Gemeinden zählen damit zu den ersten Österreichs, die flächendeckend mit Gigabit-Internet versorgt sind, heißt es von Magenta-Pressesprecher Lev Ratner.

Eigene Uhren-Kreation für Stadtgemeinde Purkersdorf. Anfang des Jahres gestaltet Juwelier Michael Gindl eine Uhr für seine Heimatgemeinde Purkersdorf. Das Schmuckstück besteht aus Zebrano-Holz. Erhältlich ist das Modell sowohl mit kleinem als auch größerem Ziffernblatt, auf dem Kirche, Rathaus und Brunnen von Purkersdorf zu sehen sind.

Nikodemus feierte 30 Jahre. Unter dem Motto „Sternstunden – 30 Jahre Nikodemus“ wird im Herbst mit einer Fotoausstellung im Szene-Lokal unter strengen Coronasicherheitsvorkehrungen gefeiert. Zu sehen gibt es die besten Bilder der letzten drei Jahrzehnte, festgehalten von Andreas Novotny, Markus Berger und Ernst Jauck. Zu den Highlights zählen Auftritte von Brian May 1998, der gemeinsam mit Queen 1998 anlässlich des 40. Geburtstags von Rudi Dolezal im Nikodemus gastierte oder Falco, der insgesamt vier Mal im Nikodemus auftrat.

Das Nikodemus feierte 2020 30-jähriges Jubiläum. Bei der Eröffnung der Fotoausstellung waren neben Niki Neunteufel (3. v. r.) und seiner Frau Brigitte (l.) auch Opus, Boris Bukowski und Rudi Roubinek. Ernst Jauck

Dundler-Strasser folgt auf Diasek. Die Volksschule Purkersdorf hat seit 1. September eine neue Direktorin. Manuela Dundler-Strasser folgt auf Anna Diasek, die nach 42 Dienstjahren ihre Penision antritt. Im Jahr 2014 hat sie nach dem tragischen Tod von Direktorin Elisabeth Beranek die Leitung der Volksschule übernommen. Ihr Abschied verläuft aufgrund von Corona allerdings ohne Abschiedsfeier.

Dvorak neuer Vorstand des Jagdklubs Purkersdorf. Anfang des Jahres wird bei der Generalversammlung des Jagdklubs Purkersdorf Karl Dvorak zum neuen Präsidenten gewählt. Der Polizist ist seit acht Jahren beim Verein. Er ist zudem beeideter Jagdaufseher in der Genossenschaftsjagd Purkersdorf sowie Hegeringleiter-Stellvertreter für den Hegering Purkersdorf, der neben Purkersdorf auch Gablitz und Mauerbach umfasst.

Zwei Goldene Schallplatten für „Edmund“. Das Musikerduo „Edmund“, bestehend aus dem Pressbaumer Markus Kadensky und dem Purkersdorfer Roman Messner, feiert im Jahr 2020 große Erfolge. Für ihr Album und ihre Single „Freindschoft“ dürfen sie sich im September über zwei Goldene Schallplatten freuen. Das Album war bis dahin seit Ende 2018 fast 75 Wochen in den österreichischen Albumcharts. Mit dem Song „Leiwand“ haben die beiden Musiker einen Airplayhit. Das zweite Album „Leiwand“ war bis September 22 Wochen in den Albumcharts.

Markus Kadensky und Roman Messner alias „Edmund“ durften sich heuer über zwei Goldene Schallplatten für das Album und die Single „Freindschoft“ freuen. Edmund

Volkshochschule eröffnet Außenstelle in Mauerbach. Seit Februar 2020 werden die Kurse der Volkshochschule Purkersdorf auch im Volkshaus in Mauerbach abgehalten. Von Tai Chi über Englisch bis hin zu einem gemeinsamen Sing-Kurs ist heuer alles dabei. Aufgrund der Coronakrise gibt es im ersten Jahr allerdings Einschränkungen beziehungsweise Absagen.

Gablitzer Wissenschafter Lukeneder entdeckt Sensationsfunde. Im Laufe des Jahres gelingt dem Gablitzer Wissenschafter Alexander Lukeneder gleich mehrere Sensationen. Im Sommer stößt er auf neue Arten fossiler Haifische in Österreich. Ursprünglich wollte Lukeneder ein Ammoniten-Massenvorkommen studieren, dabei entdeckt er eigentlich per Zufall hunderte Zähnchen von Haifischen im 138 Millionen Jahre alten Kalkstein. Außerdem gelingt es ihm Ende des Jahres gemeinsam mit polnischen Kollegen, Wirbeltier-Exkremente aus der Triaszeit der Nördlichen Kalkalpen Meeresfischen zuzuordnen.

Maria Grafendorfer in Pension verabschiedet. Nach 22 Jahren als Direktorin in der Kaiser Franz Josef Jubiläumsvolksschule in Mauerbach tritt Maria Grafendorfer am 1. Oktober ihren wohlverdienten Ruhestand an. Bei einer offiziellen Feier wird Grafendorfer emotional verabschiedet. Bei den Feierlichkeiten übergibt die ehemalige Direktorin ihrer Nachfolgerin Tanja Frischmann symbolisch den Schlüssel für die Schule.

Moritz Bleibtreu ist bei seinem Besuch bei Erwin Kiennast in Gablitz von seiner Musik begeistert. privat

Kiennast produziert Filmmusik für Bleibtreu-Streifen. Mit dem Thriller „Cortex“ gibt der deutsche Schauspieler Moritz Bleibtreu 2020 sein Regiedebüt. Nicht ganz unbeteiligt daran ist der Gablitzer Erwin Kiennast. Er produziert nämlich die Musik für den Film. Dafür arbeitet Kiennast erstmals mit dem Unternehmen Warner Bros Enternainment zusammen, welches den Film mitproduziert. Im Gespräch beschreibt der Gablitzer diese Möglichkeit als „eine große Sache“ und „etwas Einzigartiges in Österreich“. Auch die Möglichkeit auf eine Nominierung bei den Oscars des Films besteht aufgrund der internationalen Beteiligung. Mit dabei bei der Produktion des Films ist auch Kiennasts Sohn Thomas. Er ist Executive Producer und bei „Cortex“ für die Kamera zuständig.

Bundesobmann der Schülerunion kommt aus Gablitz. Der 19-jährige Gablitzer Anthony Grünsteidl ist seit Sommer neuer Bundesobmann der Schülerunion Österreich. Im Gespräch erzählt er, dass er gemeinsam mit seinem Team die Interessen der Schüler so gut wie möglich vertreten wird und voller Tatendrang sei. Vor einem Jahr übernahm er die Funktion des Landesobmanns in NÖ.

Grüne Wolfsgraben feiern 15 Jahre im Gemeinderat. 2020 feiern die Grünen Wolfsgraben ihr 15-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde die Ortspartei 2005 von Initiatiorin Gabriele Holinek. Bei der jüngsten Gemeinderatswahl dürfen sie sich über Zugewinne freuen. Derzeit sind die Grünen mit vier Mandaten im Gemeinderat vertreten.

Biber treibt sein Unwesen in Wolfsgraben. Mehrmals im Jahr zeigt sich, dass sich der Biber in Wolfsgraben besonders wohl fühlt. Im Februar sind Spuren des Tiers zunächst seitlich des Wolfsgrabenbachs entdeckt worden. Dort nagte er Bäume an, einer ist in den Garten eines Bewohners gestürzt, verletzt wurde zum Glück niemand. Zuletzt besiedelt der Biber Ende November den Wolfsgrabenbach. Das Tier baute im Bach einen rund zwei Meter hohen Staudamm, bei Starkregen droht eine Überschwemmung. Der Biberbau wird Ende des Jahres entfernt.

Neuer Vikar für die Pfarre Wolfsgraben. 17 Jahre lang war Pater Johannes Pfarrvikar in Wolfsgraben. Mit 31. August legt er diese Funktion zurück und tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Mit 1. September übernimmt Pater Erich Bernhard die Funktion des Pfarrvikar sowie des Seelsorgers für Wolfsgraben.

Tullnerbacher Amtsleiterin verabschiedet. Nach 40 Jahren treuer Mitarbeit auf der Gemeinde Tullnerbach verlässt Amtsleiterin Anni Nowotny Anfang des Jahres das Gemeindeamt. Seit 2005 hatte sie diese Funktion inne. Ihre Nachfolge tritt der Zeiselmaurer Robert Fleischmann an. „Es läuft heute viel mehr elektronisch ab. Und für die digitale Welt hat ein Junger ein anderes Verständnis“, begründet die ehemalige Amtsleiterin ihren Abschied.

SAPies aus Pressbaum sind Staatsmeister. Anfang des Jahres nimmt das Team SAPies aus Pressbaum erstmals an der Staatsmeisterschaft des Roboter- und Forschungswettbewerbs, der „F.I.R.S.T. LEGO League“, teil. Gleich beim ersten Antritt können sie den Staatsmeistertitel mit nach Hause nehmen. Beim Wettbewerb müssen die Jugendlichen Aufgaben unter dem Motto „City Shaper – Gestaltet das Bauen der Zukunft“ lösen und im praktischen Teil ihre selbstkonstruierten Roboter präsentieren. Mit dem Titel hätten sie sich für das Zentraleuropa-Finale im Offenburg qualifiziert, wegen der Coronapandemie fällt dies allerdings aus.

Das Team der SAPies darf sich bei der Staatsmeisterschaft des Roboter- und Forschungswettbewerbs über den ersten Platz freuen. privat

Aufregung um Nutzung des Hansen-Areals. Mehrmals im Jahr 2020 sorgt die Nutzung rund um das Hansen-Areal für Aufsehen. Hinter der Villa des Architekten Theophil Hansen entsteht derzeit eine Wohnhausanlage mit rund 50 Wohneinheiten. Der gesamte Park musste weichen, was in der Bevölkerung auf diversen Social Media-Plattformen für Aufregung sorgt. Wie Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner zudem informiert, soll hinter der Wohnhausanlage auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück ein Park für die Bevölkerung angelegt werden. Ein genaueres Konzept präsentieren im Herbst Stadtrat Thomas Tweraser und Gemeinderat Nikolaus Niemeczek. Kritik daran kommt von der Opposition, die die Pläne als finanziell nicht umsetzbar sieht.

Jugendverein im Kreuzfeuer und „Parasiten-Sager“ von Gruber. In der Gemeinderatssitzung Anfang Juni hätte eigentlich nur eine Subvention für den Jugendverein beschlossen werden sollen. SPÖ-Stadtrat Alfred Gruber kritisiert allerdings, dass der Verein aus ÖVP-Mitgliedern bestehe. Nach Diskussion mit ÖVP-Stadtrat Thomas Tweraser äußert Gruber, dass die Mitglieder Parasiten seien, „die das Geld aus der Tasche ziehen.“ In der darauffolgenden Sitzung gibt es neuerlich Aufregung um den Jugendverein. Drei Gemeinderäte, die befangen waren, stimmen mit. In der nächsten Sitzung wird die Subvention schließlich beschlossen.

Was passierte im Jahr 2020 noch in der Region Purkersdorf:

Mehr über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die Wasserrohrbrüche, die die Tullnerbachstraße B 44 lahmlegten, die Diskussionen bei der Planung der Bahnhöfe

Unterpurkersdorf und Tullnerbach-Pressbaum, den verheerenden Brand auf einem Bauernhof in Wolfsgraben, den Kultursommer 2020, die Mängel rund um den Stadtsaal in Pressbaum sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.