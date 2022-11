Pläne fürs Gablitzer Ortszentrum: Die Kapelle fällt

Es ist ein Jahrhundertprojekt, das neue Ortszentrum. Die Projektverantwortlichen von Bundesforsten, KIBB Immobilien und Kongregation machen sich daher viel Mühe, jeden Entwicklungsschritt offensiv zu kommunizieren und Interessierte über verschiedenste Info-Kanäle zu erreichen.

Einer der größten dieser Schritte, der bereits des Öfteren im Zentrum des Interesses stand, ist die Mobilität im Ortskern, wobei die Meinungen, ob das dazugehörige Verkehrskonzept geglückt ist oder nicht, durchaus auseinandergehen.

„Quartier Wienerwald“ heiß diskutiert

Besonders heiß diskutiert wird über das Projekt „3003 Dorfkern Gablitz – Quartier Wienerwald“ der KIBB, zu dem auch ein neuer Ortsplatz gehört, der von verschiedenen Gebäuden umrahmt wird. Zu diesem Herzstück von „Gemeinsam Gablitz“ zählen etwa ein neuer Gemeindesaal, Gastronomielokale, 97 Wohnungen oder der neue Standort des Heimatmuseums. Alle zusammen bilden den Rahmen für den neuen Ortsplatz.

Bei dieser Aufzählung drängt sich einem unmittelbar die Frage nach der An- und Abreise all jener Menschen auf, die die verschiedenen Orte besuchen werden. Und das dürfte ereignisabhängig des Öfteren eine durchaus beachtliche Zahl sein, wenn man etwa an das Fassungsvermögen des Gemeindesaals oder eine Freiluftveranstaltung auf dem neuen Ortsplatz denkt.

Grüne wollen Fuß- und Radverkehr forcieren

Florian Ladenstein (Grüne Liste Gablitz), geschäftsführender Gemeinderat, hat hier klare Präferenzen: „Wenn man gut funktionierende und belebte Zentren in anderen Orten ansieht, wird klar, dass dem Fuß- und Radverkehr sowie den Öffis die höchste Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.“

Dem üblichen Verhaltensmuster von Verkehrsteilnehmern außerhalb der großen Städte folgend, wird sich vermutlich nur ein eher geringer Teil öffentlicher Verkehrsmittel bedienen. Und auch auf das Fahrrad oder „Schusters Rappen“ werden nur wenige zurückgreifen. Was bleibt, ist also das Auto als Verkehrsmittel Nummer 1. Auch in Gablitz und Umgebung. Somit stellt sich die Frage, wo diese einen Stellplatz finden werden.

Die unter den Gebäuden geplante Tiefgarage dürfte zu einem guten Teil mit den privaten Parkplätzen der Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohnungen belegt sein. Ob sich hier noch ausreichend Raum für temporäres Parken bietet, ist fraglich. Abhilfe soll ein Parkdeck am Grundstück des Klosters St. Barbara schaffen, das auf Straßenniveau liegen wird. Laut der für die Projektkommunikation zuständigen Firma „Raumposition“ wird dieses gewerblich betrieben werden, womit das Abstellen eines Fahrzeugs kostenpflichtig ist.

Um den Besuchern der Gastronomie, des Ärztezentrums oder des Gemeindesaals jedoch entgegen zu kommen, soll es vergünstigte Tarife oder sogar die Möglichkeit zum Gratisparken geben. Aktuell wird noch an einem Konzept gearbeitet und die genauen Preise für die Kurzparkerstellplätze sind noch nicht festgelegt.

Entscheidungen im Gemeinderat stehen aus

Auf Anfrage bezüglich Konkreterem verweist René Ziegler von „Raumposition“ an die Gemeinde: „Es gibt Punkte, die noch nicht geklärt sind. Hier fehlt eine Entscheidung des Gemeinderates, der Beschluss steht noch aus.“ Gemeinderat Florian Ladenstein liegen zu einem ausstehenden Gemeinderatsbeschluss bezüglich des Parkdecks jedoch keine Informationen vor – Bürgermeister Michael Cech (ÖVP) und der geschäftsführende Gemeinderat Marcus Richter (SPÖ) waren auf Nachfrage der NÖN leider nicht erreichbar.

Grundsätzlich merkt er jedoch an, dass der Informationsfluss und die Einbindung des Gemeinderates beim gesamten Projekt nicht seinen Wünschen entspricht. Dies ist allerdings nicht der einzige Punkt, der ihm Sorgen bereitet: „Was uns außerdem am Herzen liegt, ist die Kapelle, die durch die Errichtung des Parkdecks weggerissen werden soll. Damit würde ein weiterer optischer Angelpunkt verloren gehen.“

Und tatsächlich verweisen auch die Projektkommunikatoren darauf, dass die Kapelle aus technischen Gründen abgetragen werden muss. Die Zugänglichkeit des neuen Dachgartens für die Öffentlichkeit und ein Pavillon im Garten anstelle der Kapelle sollen hier für einen Ausgleich sorgen. Eine genaue Planung gäbe es aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Fakten dürfte hier wohl erst die nächste Gemeinderatssitzung schaffen.

