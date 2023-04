Schwingend in der Jazzbar der Bühne Purkersdorf

Mit Saxofon und samtener Stimme verzauberte Madeleine Joel, Ö1 Jazzpreisträgerin 2021, das begeisterte Publikum auf der Bühne Purkersdorf. Joel präsentierte ausgewählte Lieblingssongs von u.a. Hildegard Knef oder Marianne Mendt sowie Jazz-Standards aus den 50ern. Mit dabei eine ebenso großartige Band - Rudi Staeger am Schlagzeug, Harald Putz am Kontrabass und Markus Gaudriot am Piano. Neben Songs wie „The Lady is a Tramp“ spielte Joel zur großen Freude des Publikums auch den „Kaisermühlen Blues“ von Marianne Mendt.

