Seit 1978 besitzt er ein Grundstück in der Pfalzau. Darauf errichtete er 2000 ein Haus und ist seither waschechter Pressbaumer. Nun feierte der Mann mit einer der prägendsten Stimmen Österreichs seinen 80. Geburtstag. Mit 80 ist er noch längst nicht im Ruhestand, sondern ist Intendant des Güssinger Kultursommers und aktuell Regisseur des Stücks „Weekend im Paradies“ am Theater auf der Burg Güssing. Die Rede ist von Frank Hoffmann.

Wie haben Sie Ihren Geburtstag verbracht?

Frank Hoffmann: Ich konnte das nicht nur im Kreise der Familie feiern, weil ich hier in Güssing ein Ensemble habe, mit dem ich das feiern wollte. Landeshauptmann Hans Niessl befand sich auf einer burgenländischen Radtour und kam ebenfalls vorbei, um mir kurz zu gratulieren. Am Abend habe ich dann aber im Familienkreis gefeiert.

Was war in den letzten 80 Jahren die beste Zeit für Sie?

Wenn man vom Theater spricht, und das ist ja auch mein Hauptanliegen – ganz sicher – der Tag an dem ich ans Burgtheater gekommen bin. Das war im Jahr 1967. Da habe ich unglaublich viel gelernt und vorher nirgendwo erfahren können. Weder bei meinen Engagements in Köln, Dortmund oder Basel.

Was haben Sie als so speziell empfunden?

Als ich ans Burgtheater kam, lebten noch Leute wie Ewald Balser, Paula Wessely, Attila Hörbiger vor allen anderen das Genie Alma Seidler. Die Art und Weise, wie die gearbeitet haben, war eindrucksvoll. Sie haben die Proben gemacht, als ginge es ums Überleben. Ich bin zu einer guten Zeit ans Theater gekommen. Ich bin froh und glücklich, dass ich diese Leute noch kennengelernt habe.

Sie sind auch als großer Cineast in Österreich bekannt. Gibt es einen Lieblingsfilm?

Ja. Das ist „Sein oder Nichtsein“, gedreht 1942 in London von Ernst Lubitsch. Der Film ist so komplex und in sich verschränkt, dass man seinen Inhalt nicht erzählen kann. Der Film spielt im Warschauer Ghetto und ist eine Hitler-Persiflage. Lubitsch war auch derjenige, auf den sich Billy Wilder immer bezogen hat. Das muss also eine hohe Qualität sein, wenn Wilder sich an ihm orientiert hat.

Was macht einen guten Film aus?

Ein guter Stoff, ein guter Stoff, ein guter Stoff. Die Schauspieler sind natürlich nicht unwesentlich. Wenn man diesen guten Stoff mit brillanten Schauspielern besetzt, dann ist die Voraussetzung für einen guten Film gegeben.

Gehen Sie noch ins Kino? Und was war der letzte gute Film, den Sie gesehen haben?

Die Zeiten von diesen aufgepumpten Menschen, wie Schwarzenegger, die sind längst vorbei. Auch Avatare und gezeichnete Horrorfiguren sind vorbei. In der Kultur ist das immer so. Nach Naturalismus kam Expressionismus, danach Supernaturalismus und jetzt sind wir angelangt bei der Dekonstruktion. Wir sind alle Menschen, haben zwei Füße, zwei Hände und einen Kopf, und da kommt das alles immer wieder. Das Pendel schwingt nach links und nach rechts und kommt immer wieder einmal bei einem Nullpunkt an.

Wie hat sich der Film in letzter Zeit verändert?

Es werden wieder Schauspieler-Filme gedreht. Schauen Sie sich die letzte Oscar-Verleihung an.

Sie engagieren sich auch in anderen Bereichen. Woher kommt das und was machen Sie?

Ich war Botschafter des Sozialministeriums zum Jahr der Freiwilligen. Und Ehrenmitglied beim Kulturverein der Roma und Sinti. Da bin ich nach wie vor tätig und fahre gelegentlich nach Ungarn, in eine Romasiedlung und bringe dort Kleidung hin, die ich nicht mehr benötige.

Warum wohnen Sie in der Pfalzau?

Als ich 1978 dort den Grund gekauft habe, suchten wir einen Ort abseits der Stadt. Damals kostete der Quadratmeter etwa 200 Schilling. Das war auch das nächste, das erschwinglich war. Im Jahr 2000 haben wir dann darauf unser Haus gebaut. Das hat mir gutgetan und tut mir auch heute noch gut.

Wenn nicht gerade ein Heuballen in ihr Haus rollt?

Hoffmann (lacht): Das Haus liegt an einem Hang. Nach dem Abmähen durch den Nachbarn wurden diese Heuballen in Plastik eingepackt. Einer davon hat sich im Vorjahr selbstständig gemacht und hat Fahrt aufgenommen und ist dann bei uns in die große Scheibe hinein. Als ich nach Hause kam, sah es aus, wie im Krieg. Mittlerweile ist aber wieder ein Glas dort.