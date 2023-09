Städtepartnerschaft mit Purkersdorf besteht seit 50 Jahren

Knapp 800 Kilometer sind es von Purkersdorf nach Bad Säckingen. „Zehn Stunden fährt man mit dem Auto dorthin“, sagt einer, der es wissen muss ist Raimund Boltz. Er war langjähriger Obmann des Freundeskreis Bad Säckingen und fährt seit 1986 zwei bis dreimal jährlich in die deutsche Stadt. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit, da wird Boltz seinen 101. Besuch in Bad Säckingen antreten. Dort wird nämlich das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Purkersdorf und Bad Säckingen mit einem mehrtägigen Fest gefeiert. Die Verbindung ist damals aufgrund von Urlaubsbekanntschaften, Zufällen und Gemeinsamkeiten entstanden.

Hat in Bad Säckingen sogar seine Partnerin gefunden: Markus Wolkerstorfer, derzeiter Obmann des Freundeskreis Bad Säckingen. Foto: Freundeskreis Bad Säckingen

„Dem damaligen Stadtrat Rudolf Dewanger war die Oper 'Der Trompeter von Säckingen' sehr ans Herz gewachsen. Als Sänger und Mitglied der Schlaraffia Burckhardia war er viel unterwegs und es hat ihn auch noch in den Ort seiner Lieblingsoper 'Säckingen' verschlagen“, berichtet Markus Wolkerstorfer, der derzeitige Obmann des Freundeskreis Bad Säckingen. Werschon einmal dort war, der kommt sich vor wie in Purkersdorf - nur breiter und größer, war Dewanger damals überzeugt. Und so wurden einige Gemeinsamkeiten auserkoren. In Bad Säckingen der Trompeter, in Purkersdorf der Postillion, dort der Scheffel (Joseph Victor von), hier der Schöffel (Josef), dort der Hotzenwald, hier der Wienerwald, dort der Rhein/das Rheintal, hier die Wien/das Wiental, dort der Bergsee, hier die Hochram.

Die damaligen Bürgermeister Hans Jaunecker in Purkersdorf und Günther Nufer in Säckingen nahmen die Idee der Städtepartnerschaft positiv auf und so wurde am 30. Juni 1973 beim ersten Brückenfest diese Partnerschaft mit Unterschrift besiegelt. „Eigentlich hätte im selben Jahr eine gleiche Feier in Purkersdorf stattfinden sollen, doch die herrschende Maul- und Klauenseuche in Niederösterreich hatte das verhindert“, weiß Wolkerstorfer. Die Feier wurde erst 1976 nachgeholt.

Pflichttermine sind die Feuerwehrfeste

Dass die Partnerschaft bereits so lange bestehen kann, sei vor allem den Vereinen - allen voran der Feuerwehr - sowie vielen persönlichen Kontakten zu verdanken. „Und natürlich ergänzen die Freundeskreise in den jeweiligen Städten diese Bemühungen“, sagt der Obmann, der als in den nächsten Jahren als seine Aufgabe sieht, die Jugend für diese Städtepartnerschaft zu begeistern. Pflichttermine sind jedenfalls die gegenseitigen Besuche zu den jeweiligen Feuerwehrfesten sowie die Feste zu den Stadtpatronen (Fridolin und Jakobus). Im Mittelpunkt stehen außerdem das Brückenfest in Bad Säckingen sowie die Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Purkersdorf. Auch Vereinsbesuche stehen oftmals am Programm.

Wolkerstorfer erinnert sich persönlich beispielsweise gerne an die Jubiläumsfeiern sowie Brückenfeste und Jakobimärkte zurück. „Ganz besonders war für mich der 6. März 2016, an diesem Tag durfte ich als erste Nicht-Säckinger den Schrein mit den Reliquien des Heiligen Fridolin in der Prozession durch die Straßen von Bad Säckingen mitragen“, erzählt Wolkerstorfer, der zur deutschen Stadt auch eine ganz besondere private Verbindung hat. „Beim Erntedankfest in Bad Säckingen am 3. Oktober 2021 durfte ich meine Partnerin kennenlernen.“

Highlights gab es auch für Raimund Boltz in den vergangenen Jahrzehnten. So wurde bei den Brückenfesten in Bad Säckingen ein eigener Stand der Purkersdorfer mit „Bsoffener Marille“ und Kremser Wein etabliert. „Außerdem kamen zu den Jedermann-Vorstellungen der Purkersdorfer Theatergruppe in Deutschland je 800 Gäste an zwei Abenden. Das war schon etwas besonderes“, sagt Boltz, der sich auch daran erinnert, dass sogar mal ein Maibaum in Bad Säckingen aufgestellt wurde.

In Bad Säckingen werden am kommenden Wochenende neben der Städtepartnerschaft mit Purkersdorf auch jene mit Sanary-sur-Mer (50 Jahre) sowie 40 Jahre mit Nagai und Santeramo in Colle und 35 Jahre mit Näfels, jetzt Glarus Nord gefeiert. Im Mittelpunkt steht ein großer Festakt am Samstagnachmittag im Schlosspark. Obmann Wolkerstorfer wird mit einer Purkersdorfer Delegation mit dabei sein, es wird übrigens sein 100. Besuch in der deutschen Partnerstadt.